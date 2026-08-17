Controlli di Ferragosto, bloccato un pregiudicato: era all'ostello San Filippo Neri

Controlli straordinari della Polizia di Stato, voluti dal Questore Lucio Pennella, sono stati disposti nel weekend di ferragosto, nel centro storico e nelle aree della cosiddetta “Movida”, al fine di prevenire e contrastare il crimine diffuso e permettere così la fruizione, in sicurezza, dei luoghi di aggregazione.

L’attività, coordinata dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha visto l’impiego di più pattuglie della Polizia di Stato, nonché della Squadra Mobile per specifiche operazioni, con il concorso della Guardia di Finanza.



Il dispositivo ha assicurato pattugliamenti anche appiedati con continui spostamenti e ripetuti passaggi nelle principali vie e piazze del centro storico, con particolare attenzione a piazza Roma, piazza Mazzini, piazza XX Settembre, piazza Pomposa, corso Canalchiaro, via Gallucci, via Emilia Centro, parco Novi Sad e viale delle Rimembranze.Complessivamente sono state identificate 76 persone, tra cui numerosi giovanissimi, già noti nel recente passato per aver fatto parte di gruppi dediti a comportamenti antisociali, che avevano aumentato il livello di insicurezza percepita dalla cittadinanza.I controlli, estesi anche ad alcune strutture ricettive, hanno consentito di verificare la veridicità di una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa.Nello specifico, la sera del 15 agosto scorso, la Squadra Volante è intervenuta nei pressi di via Sant’Orsola, dove, all’interno di un ostello, era stata segnalata la presenza di un uomo, il quale risultava destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Napoli.

A seguito degli accertamenti è emerso che l’uomo, di 49 anni deve espiare una pena di 8 anni e un mese di reclusione per il reato di rapina. Il 49enne è stato quindi associato presso la locale Casa Circondariale.