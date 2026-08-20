Rapina impropria in gioielleria: fermati due uomini con preziosi in auto

I fatti riportano al 18 agosto scorso, intorno alle 17, quando la Squadra Mobile di Modena è intervenuta nella galleria di un centro commerciale cittadino dopo una segnalazione arrivata al 112 NUE: gli addetti alla sicurezza avevano notato due uomini muoversi con atteggiamento sospetto nella galleria. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, i due 22 e 27 anni, entrambi già conosciuti dalle forze dell’ordine e dei quali non è stata resa nota la nazionalità, stavano cercando di salire sulla loro auto per scappare. Ne è nato un tentativo di fuga con forte resistenza, subito bloccato dai poliziotti.



Secondo la ricostruzione degli investigatori, poco prima i due erano entrati in una gioielleria. Dopo aver distratto la commessa, avrebbero provato a forzare una vetrina per impossessarsi di alcuni preziosi, salvo poi darsi alla fuga quando il tentativo non è andato a buon fine.

La perquisizione ha chiarito il resto. Nello zaino di uno degli indagati sono stati trovati diversi prodotti cosmetici; nel bagagliaio dell’auto, invece, sono spuntati numerosi occhiali da sole firmati, ancora con il cartellino del prezzo, per un valore stimato di circa 6.000 euro. Nel bracciolo centrale dell’abitacolo, tra i sedili anteriori, gli agenti hanno rinvenuto anche un paio di orecchini. Per questo entrambi sono stati segnalati all’Autorità giudiziaria anche per ricettazione.

Il 27enne aveva con sé anche uno spadino e documenti contraffatti, circostanza che ha fatto scattare ulteriori contestazioni: porto di oggetti atti ad offendere e possesso e fabbricazione di documenti falsi.

Oggi il GIP del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto per entrambi il divieto di dimora nel Comune di Modena.

