Modena, controlli straordinari della Polizia di Stato: tre denunce

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato di Modena ha denunciato una donna di 33 anni, per il reato di tentato furto aggravato.

Alle ore 15.00, la Squadra Volante è intervenuta presso un esercizio commerciale in zona stazione autocorriere, su segnalazione alla linea di emergenza 112 NUE da parte di una dipendente, che aveva notato la donna allontanarsi dal negozio con fare sospetto.

La donna aveva prelevato della merce dagli scaffagli e l'aveva occultata all'interno della sua borsa, per poi oltrepassare la barriera delle casse, senza averne pagato il corrispettivo.

Nella sua disponibilità, infatti, sono stati rinvenuti diversi prodotti cosmetici per un valore complessivo di circa 44 euro.

La 33enne, già nota alle Forze dell'Ordine, è stata accompagnata in Questura al fine di verificare le sue esatte generalità e sottoposta ai rilievi fotodattiloscopici a cura del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica.

Dal momento che la donna non ha fornito alcuna motivazione valida che giustificasse la sua presenza nel territorio modenese, la Divisione Anticrimine ha istruito le pratiche ai fini dell'emissione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Modena, ritenendola ascrivibile alla categoria delle persone pericolose per la sicurezza pubblica.

Durante la notte, la Squadra Volante è intervenuta nei pressi di via Morselli, a seguito

di una chiamata al 112NUE, da parte di un residente, che segnalava la presenza di due persone, che con fare sospetto, si aggiravano attorno ad alcune autovetture in sosta.

Grazie alla descrizione fornita dal richiedente l'intervento, nelle immediate vicinanze gli agenti hanno individuato e bloccato un uomo e una donna.

L'uomo, di 37 anni, è stato trovato in possesso di un coltello a farfalla di 22,5 cm e una punta di trapano di 12 cm, motivo per il quale è stato denunciato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

La donna, di 23 anni, priva di documenti di riconoscimento, è stata denunciata per il reato di mancata esibizione di un documento o un titolo idoneo attestante la propria regolarità sul territorio.

La posizione amministrativa dei due è al vaglio della Divisione Anticrimine per l'adozione di idonea misura di prevenzione.



