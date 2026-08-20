Festa dell'Unità: nell'area no vetro, lattine e spray al peperoncino

Da oggi, giovedì 20 agosto, fino al 13 settembre, è vietato vendere per asporto, somministrare o portare con sé bevande in contenitori di vetro o lattine nell'area di viale dello Sport, dove è in programma la manifestazione 'Festa provinciale dell'Unità Modena', nella fascia oraria che va dalle 18 alle 2. Chi circola nell'area, inoltre, non può portare con sé materiale pirotecnico (mortaretti, petardi o altro) e altri strumenti di autodifesa offensivi, come ad esempio lo spray al peperoncino.

Lo stabilisce la nuova ordinanza firmata dal sindaco Massimo Mezzetti, a garanzia dello svolgimento in sicurezza della manifestazione, che si rivolge ai pubblici esercizi (divieto di vendita, somministrazione o cessione a titolo gratuito per asporto di bevande in vetro o lattine) e a coloro che circolano nell'area (divieto di portare con sé contenitori in vetro e lattine per il consumo di bevande, ma anche materiale pirotecnico e altri strumenti di autodifesa offensivi). Il provvedimento mira a tutelare l'incolumità dei cittadini e il decoro urbano durante l'intera durata dell'evento, che richiamerà migliaia di persone nell'area della festa. La presenza di contenitori in vetro e lattine, così come di materiale pirotecnico e altri oggetti potenzialmente offensivi, può infatti rappresentare un rischio per la sicurezza del pubblico, dei volontari e dei residenti della zona.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie: per chi circola nell'area violando i divieti la sanzione va da 50 a 300 euro, mentre per il mancato rispetto delle disposizioni relative alla vendita e somministrazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 44 del vigente Regolamento di Polizia urbana. È inoltre previsto il sequestro amministrativo, finalizzato alla confisca, del materiale vietato.

