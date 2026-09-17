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Fiorano, con René Arnoux rivive il mito del sorpasso di Digione

Fiorano, con René Arnoux rivive il mito del sorpasso di Digione

Sabato 19 settembre, a Fiorano Modenese, appuntamento con l'ex pilota, la Motor Land Band, simulatori e go-kart nell'ambito dell'Italian Motor Week

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L'ex campione di Formula 1 René Arnoux sarà il grande ospite dell'evento 'Il sorpasso in pista - Digione '79 e altri sorpassi da Formula Uno', in programma sabato 19 settembre alle 20.30 in piazza Ciro Menotti a Fiorano Modenese,

L'iniziativa è organizzata dal Comitato Fiorano in Festa in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese e il contributo di Lapam Confartigianato Imprese Modena e Reggio Emilia, Maranello Racing Kart e DSC Driving Simulation Center, nell'ambito della rassegna Italian Motor Week 2026, promossa dalla rete Anci Città dei Motori con il patrocinio del Ministero del Turismo.

Una serata pensata per celebrare le grandi sfide storiche dell'automobilismo e la passione che ancora oggi anima il cuore della Motor Valley. L'evento proporrà un suggestivo intreccio tra racconti di pista e sound dei motori, arricchito dal concerto esclusivo della Motor Land Band. A condurre l'incontro sul palco saranno la giornalista Rita Costi insieme a Franco Nugnes, editorialista di Motorsport.com Italia.

'Abbiamo voluto creare un appuntamento capace di unire la passione per i motori al piacere di stare insieme. – sottolinea Roberta Pè, presidente del Comitato Fiorano in festa - Sarà una serata per tutta la comunità, pensata per coinvolgere appassionati, famiglie e curiosi. Un’occasione per vivere Fiorano in modo diverso, riscoprendo il suo legame con la Motor Valley e condividendo emozioni e divertimento tra grandi e piccini. Invitiamo tutti a partecipare: sarà una festa da vivere insieme'.

La manifestazione prenderà il via già nel pomeriggio, a partire dalle 16, con l'esposizione di go-kart e le prove gratuite ai simulatori di guida riservate ai ragazzi dagli 11 anni in su.

L’ingresso è libero e gratuito.

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