Il Fiorano scalda i motori: raduno al Ferrari con l'obiettivo di un campionato tranquillo

Ha preso ufficialmente il via la stagione 2026/2027 dell'Ac Fiorano, che si è radunata presso il centro sportivo “G. Ferrari” per iniziare la preparazione in vista del prossimo campionato di Promozione. Agli ordini del confermato mister Matteo Virgilio, si è presentata una rosa che unisce la continuità con il recente passato a innesti mirati di assoluto valore. Il gruppo biancorosso si affida infatti su una solida ossatura ereditata dalla straordinaria cavalcata dell'anno scorso. A questo nucleo vincente, la società ha aggiunto rinforzi importanti in ogni reparto e ha promosso in prima squadra tre giovani promettenti provenienti dalla formazione Juniores, con la promessa di aggregarne altri a stagione in corso. A tracciare la linea della società per questo ritorno in categoria è il direttore generale Stefano Fortuna, che predica umiltà ma lancia anche segnali di forte ambizione.

'Il nostro obiettivo è stato di impostare una squadra in grado di affrontare un campionato il più tranquillo possibile. Poi, nel corso della stagione, se vedremo che ci saranno le possibilità di fare qualcosa in più, non ci tireremo certo indietro. Abbiamo messo insieme una formazione equilibrata mantenendo una parte importante della rosa che ci ha permesso di conquistare la promozione, inserito diversi elementi di valore in ogni ruolo e tre giovani di sicuro valore provenienti dalla Juniores. Non facciamo grandi proclami, ma non vogliamo essere nemmeno la cenerentola del girone'.

Matteo Pierotti