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Eccellenza, la Cdr Mutina rifila 8 reti al Fiorano

Eccellenza, la Cdr Mutina rifila 8 reti al Fiorano

Per gli “orange” sono andati a segno Andrea Caselli e Fantastico (doppietta per entrambi), Pigati, Teggi, Scappi e Bruno. Di Ndreaj la rete del Fiorano

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Otto reti per la Cdr Mutina nel secondo test stagionale, un allenamento congiunto, disputato nel pomeriggio di mercoledì 19 agosto a Saliceta contro il Fiorano, formazione che milita nel campionato di Promozione. È stato un altro test, un buon test, utile per mettere minuti nelle gambe e affinare intese e meccanismi in vista dell’inizio del campionato, che inizia tra dieci giorni. Per la cronaca, per gli “orange” sono andati a segno Andrea Caselli e Fantastico (doppietta per entrambi), Pigati, Teggi, Scappi e Bruno. Di Ndreaj la rete del Fiorano.

Le formazioni

ATLETIC CDR MUTINA: Malagoli; Gargano, Marconi, Serra, Ricaldone; Pigati, Matteo Caselli, Cuoghi, Scappi; Tagliavini, Fantastico. Subentrati Andreotti, Fiorentini, Andrea Caselli, Bruno e Teggi. Allenatore Paganelli.

FIORANO: Baciocchi, Giannelli, Mecorrapaj, Mondini, Hoxha, Reggiani, Cigarini, Bertolani, Caputo, Giovanardi, Ndreaj. Subentrati: Ventimiglia, Sganzerla, Fornasari, Wusu, Marchesini, Viviroli, Lotti, Bertolani, Caputo, Calò, Ndreaj. Allenatore Virgilio.

Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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