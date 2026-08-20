Eccellenza, la Cdr Mutina rifila 8 reti al Fiorano

Otto reti per la Cdr Mutina nel secondo test stagionale, un allenamento congiunto, disputato nel pomeriggio di mercoledì 19 agosto a Saliceta contro il Fiorano, formazione che milita nel campionato di Promozione. È stato un altro test, un buon test, utile per mettere minuti nelle gambe e affinare intese e meccanismi in vista dell’inizio del campionato, che inizia tra dieci giorni. Per la cronaca, per gli “orange” sono andati a segno Andrea Caselli e Fantastico (doppietta per entrambi), Pigati, Teggi, Scappi e Bruno. Di Ndreaj la rete del Fiorano.

Le formazioni

ATLETIC CDR MUTINA: Malagoli; Gargano, Marconi, Serra, Ricaldone; Pigati, Matteo Caselli, Cuoghi, Scappi; Tagliavini, Fantastico. Subentrati Andreotti, Fiorentini, Andrea Caselli, Bruno e Teggi. Allenatore Paganelli.

FIORANO: Baciocchi, Giannelli, Mecorrapaj, Mondini, Hoxha, Reggiani, Cigarini, Bertolani, Caputo, Giovanardi, Ndreaj. Subentrati: Ventimiglia, Sganzerla, Fornasari, Wusu, Marchesini, Viviroli, Lotti, Bertolani, Caputo, Calò, Ndreaj. Allenatore Virgilio.

Matteo Pierotti