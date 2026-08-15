Amichevole: buon pari per la Cdr Mutina a Correggio

Pari per la Cdr Mutina sul campo della Correggese, formazione di Serie D che quest'anno lotterà ancora per la salvezza.

Buon avvio da parte dei biancorossi, che a metà del primo tempo sono già sul doppio vantaggio. L’1-0 viene firmato al 12’ da Giaquinto, abile nel piazzare un’inzuccata agganciando la sfera proveniente da calcio d’angolo. Al 25’, il raddoppio, quando Siligardi aggancia il pallone poi supera Malagoli con un’astuta e precisa conclusione. Tuttavia, alla mezz’ora gli ospiti dimezzano le distanze: Fantastico serve col contagiri Tagliavini, e quest’ultimo non esita nel ribadire in rete. A ridosso dell’intervallo, la punizione di Scappi fissa quindi il definitivo 2-2; prima di entrare in fondo al sacco, la palla viene accidentalmente deviata da Messori.

'Nell’esaminare questo collaudo, ritengo sia necessario tenere presente il valore della squadra che avevamo di fronte – sottolinea Nicolas Rizzelli, tecnico della Correggese –. L’Atletic Cdr Mutina si è rinforzato. Detto ciò, a noi interessava soprattutto ricavare indicazioni in vista del lavoro da svolgere nei prossimi giorni. Segnali incoraggianti: abbiamo aumentato il minutaggio di alcuni giocatori, e inoltre il nostro gruppo ha tenuto bene dal punto di vista fisico senza incappare in infortuni'.

Il tabellino

CORREGGESE – CDR MUTINA 2-2

CORREGGESE: Carbatio, Giaquinto, Toccaceli, Zanchetta, Calanca, Ferraresi, Lanza, Citarella, Messori, Siligardi, Barbatosta.

A disposizione: Trincardi, Gualdi, Stilpa, Caesar Tesa, Ravaioli, Omoregie, Taporelli, Pederzini, Martina, Castellucci, Petito. Allenatore: Rizzelli.

ATLETIC CDR MUTINA: Malagoli, Palmiero, Marconi, A. Caselli, Malavoli, Fiorentini, Cuoghi, Bruno, Fantastico, Scappi, Tagliavini. A disposizione: Carletti, Kurni, Serra, Andreotti, Piegati, M. Caselli, Grimaldi, Hoxha, Notari, Zidane, Calzolari. Allenatore: Poggianella.

RETI: 12' pt Giaquinto (C), 25' pt Siligardi (C), 30' pt Tagliavini (A), 42' pt aut. Messori (A).

Matteo Pierotti