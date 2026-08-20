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Guardia di Finanza di Modena, il tenente colonnello Ivan Cesare subentra al maggiore Meschini

Guardia di Finanza di Modena, il tenente colonnello Ivan Cesare subentra al maggiore Meschini

Originario di Dugenta, si è arruolato nel Corpo nel 2005, frequentando il 105° corso presso l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo

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Il 13 agosto, il tenente colonnello Ivan Cesare è subentrato nel comando del Gruppo della Guardia di Finanza di Modena, in avvicendamento con il maggiore Daniele Meschini che, dopo tre anni, ha ceduto il comando del Reparto per ricoprire l’incarico di Comandante del Gruppo di Gorizia. All’atto dell’assunzione del nuovo incarico, il Comandante Provinciale di Modena, colonnello Francesco Mazza, ha formulato i migliori auguri di buon lavoro al neo Comandante del Gruppo di Modena, ringraziando il maggiore Meschini 'per la lusinghiera attività di servizio svolta nel suo periodo di comando'. Il tenente colonnello Ivan Cesare, originario di Dugenta, si è arruolato nel Corpo nel 2005, frequentando il 105° corso presso l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo. Nella sua carriera ha rivestito l’incarico di Comandante della Sezione Operativa Pronto Impiego della Compagnia di Fasano, del Nucleo Operativo del Gruppo di Locri, della Compagnia di Colleferro, del Gruppo di Siena e, da ultimo, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Savona, reparto da cui proviene.

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