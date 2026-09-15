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Auto storiche sulle strade del Drake

Auto storiche sulle strade del Drake

Sabato 19 settembre, tra Maranello e l'Appennino modenese l'evento organizzato dal Circolo della Biella

2 minuti di lettura
Il Circolo della Biella Sabato 19 settembre torna a far rivivere il Gran Premio di Modena – Sulle Strade di Enzo, una manifestazione dedicata agli appassionati di automobilismo storico che unisce la passione per le vetture d'epoca alla scoperta delle strade e dei paesaggi che hanno fatto la storia della Motor Valley.

 

Saranno oltre 40 le vetture storiche presenti, espressione di alcuni tra i più importanti e prestigiosi marchi automobilistici della storia. Un vero e proprio museo dell'automobile in movimento che attraverserà le strade dell'Appennino modenese, riportando sulle strade di Enzo Ferrari il fascino, l'eleganza e il sound delle automobili che hanno segnato epoche diverse del motorismo internazionale.

 

La manifestazione è inserita nel Calendario Nazionale ASI e rappresenta il 6° e penultimo appuntamento del Challenge Terra dei Motori 2026.
La giornata prenderà il via da Maranello, culla della leggenda Ferrari, per poi svilupparsi lungo un itinerario suggestivo attraverso le strade dell'Appennino modenese. Un percorso pensato per valorizzare non soltanto la guida e le caratteristiche delle vetture, ma anche il territorio: panorami, curve, borghi e scorci caratteristici accompagneranno gli equipaggi nel cuore della montagna modenese.

 

Particolarmente ricco sarà il programma sportivo, con circa 30 prove di regolarità e abilità a carattere ludico-ricreativo, con strumentazione libera.
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Le prove saranno pensate per mettere alla prova precisione, concentrazione e affiatamento tra pilota e navigatore, in un contesto di sana competizione e soprattutto di condivisione della passione per l'automobile storica.

 

Un itinerario nel cuore della Motor Valley
Il percorso porterà le vetture da Maranello a Serramazzoni e Lama Mocogno, attraversando alcune delle strade più affascinanti dell'Appennino modenese.
La sosta per il pranzo è prevista presso la suggestiva Villa Cloré di Lama Mocogno, prima del rientro a Maranello, dove la manifestazione si concluderà con le premiazioni presso l'area lounge Punta Tacco.
Una giornata, dunque, che vuole essere molto più di una semplice manifestazione automobilistica: un viaggio attraverso la storia, la cultura e i paesaggi di una terra che ha fatto dell'automobile una parte fondamentale della propria identità.
'Sulle Strade di Enzo' vuole proprio richiamare questo legame: quello tra l'automobile, il territorio modenese e la figura di Enzo Ferrari, in una giornata nella quale le vetture storiche torneranno a percorrere alcune delle strade che appartengono alla memoria e alla storia della Motor Valley.

 

Il programma
Ore 8:30 – Ritrovo dei partecipanti in Piazza della Libertà a Maranello, verifiche e consegna materiali
Ore 9:30 – Partenza del primo equipaggio
Ore 12:30 – Sosta pranzo presso Villa Cloré, Lama Mocogno
Ore 17:00 –
Rientro in Piazza della Libertà a Maranello
Ore 17:30 – Premiazioni e chiusura della manifestazione presso l'area lounge Punta Tacco, Maranello

 

Un appuntamento che riporterà così oltre 40 automobili d'epoca dei più importanti marchi nel cuore della Motor Valley, per una giornata all'insegna della storia, della passione e del piacere di guidare sulle strade dove la leggenda dell'automobile ha avuto origine.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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