'Modena, ex Fonderie: bella ma impraticabile l'idea del sindaco sulla Manifattura del XXI secolo'

'Che le ex Fonderie per i costi rappresentino un pozzo di San Patrizio lo dimostra il fatto che da 29 milioni di euro iniziali si è già arrivati a quasi 38 e non sia ancora finita lì, come ha confermato il sindaco Mezzetti ieri in Consiglio Comunale. Ma la cosa grave è che resta ancora l’incertezza sulle future funzioni, anche se ora pare ridotta a due ipotesi'. Lo afferma Maria Grazia Modena, Consigliere comunale capogruppo della lista civica Modena x Modena.
'La prima, che le vedrebbe diventare sede degli uffici comunali ora in affitto in via Santi e di quelli in via san Cataldo, che garantirebbe l’utilizzo degli spazi e risparmi sugli affitti ora pagati, anche se il sindaco Mezzetti ha osservato che adeguare a questo uso l’edificio richiederebbe interventi ulteriori per una decina di milioni. Ma questo è nelle cose quando si è compiuto l’errore in partenza di restaurare un edificio senza definire le sue funzioni future. Questa, a mio parere, è la soluzione concreta e realizzabile sulla quale punterei da subito'.
'Ma questa ipotesi resta, oggi, in sospeso a fronte di una seconda illustrata dal sindaco, che vedrebbe le ex Fonderie centro di un ecosistema dedicato alle nuove forme della manifattura e della conoscenza.