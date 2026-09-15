Modena Merita di Più: il Comitato per la sicurezza torna in piazza alle Costellazioni

Il Comitato Modena Merita di Più e il comitato Villaggio Zeta organizzano per giovedì 17 settembre alle ore 19, presso l'ex studentato di Via delle Costellazioni, un presidio pubblico per fare luce sulla situazione della struttura e raccontare alcune testimonianze dei residenti.

«Vogliamo sapere con chiarezza come funziona l'accoglienza all'interno dell'ex studentato, chi vi è ospitato, secondo quali criteri e quali attività vengono concretamente svolte per favorire l'integrazione e la convivenza con il quartiere», afferma il Comitato.



Modena Merita di Più chiede inoltre alle istituzioni competenti di rendere noti i costi sostenuti per l'accoglienza e i risultati dei controlli effettuati. Il Comitato chiede anche chiarimenti rispetto alle segnalazioni circa la presenza, tra gli ospiti, di persone con precedenti penali, affinché su un tema così delicato siano forniti dati ufficiali e verificabili, evitando indiscrezioni o generalizzazioni.

«Il palazzo non può e non deve più essere un centro di violenza e illegalità. Ci vivono anche famiglie in difficoltà e non possono andare avanti così. Vogliamo trasparenza, risposte e risultati misurabili. L'accoglienza, per funzionare, deve tutelare sia chi viene accolto sia chi vive nel quartiere e non può prescindere da una prospettiva di inserimento lavorativo. troppe persone sono invece abbandonate a se stesse e alla malavita».



L'appuntamento è giovedì 17 settembre alle 19:00 in Via delle Costellazioni, a Modena. Residenti e cittadini sono invitati a partecipare e portare le proprie testimonianze.

