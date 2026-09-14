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Dopo il caso Zanca, Bottura elogia l'assessore Bortolamasi

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A pochi giorni dal botta e risposta diventato virale con l’assessore al Commercio lo chef interviene alla conferenza stampa Consorzio Modena a Tavola ed esalta la presenza dell’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi. 'Segno che il messaggio che il cibo è cultura è passato. Io e Stefano Bonaccini inascoltati per anni'

2 minuti di lettura
Alla conferenza stampa di presentazione del convegno con degustazione a pagamento organizzato per i trent’anni del consorzio Modena a Tavola, la rete di ventisei ristoranti modenesi di cui fa parte anche l’Osteria Francescana Massimo Bottura ha scelto un registro diametralmente opposto rispetto a quello che, pochi giorni fa, aveva reso virale il suo intervento alla conferenza i Confesercenti. In quell’occasione lo chef aveva gelato l’assessore al Commercio Paolo Zanca, arrivando a chiedere pubblicamente chi fosse, dopo una battuta infelice sulla “pizza destrutturata” diventata virale nel video (sotto) diffuso da La Pressa.

Questa mattina, invece, alla conferenza sull'evento del Consorzio del quale fa parte con il suo ristorante, Bottura ha aperto il suo intervento sottolineando come 'cosa più importante' la presenza dell’assessore alla Cultura del Comune di Modena, Andrea Bortolamasi. Un segnale che, per lo chef, rappresenta la conferma di un legame inscindibile tra gastronomia e cultura: 'Il Cibo è cultura' ha detto testualmente. Un concetto che, ha ricordato Bottura, per anni non era stato compreso, nonostante gli sforzi condotti a vari livelli istituzionali e internazionali, anche insieme a Stefano Bonaccini, allora presidente della Regione Emilia‑Romagna. “Oggi quel messaggio è passato”, ha dichiarato Bottura, indicando proprio la presenza dell’assessore come prova concreta di un cambio di passo e di un obiettivo raggiunto.
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Da qui lo chef ha costruito un intervento ampio, proiettato sul futuro della cucina italiana e dell’enogastronomia nazionale. Un futuro che, secondo Bottura, passa dalla contaminazione e dall’inclusione: ingredienti provenienti da oltre oceano che trovano una sintesi unica nelle terre emiliane, come uno spaghetto al pomodoro che può nascere anche dall’incontro tra prodotti di base che provengono da varie parti del mondo ma che qui, nella cultura del cibo dell'Emilia-Romagna e di Modena trovano una sintesi unica, Allo stesso tempo, una cucina che declina l’inclusione anche sul fronte sociale, con l’esempio dei tortellini preparati dal Tortellante alla sede UNESCO di Parigi, dopo il raggiungimento del riconoscimento della cucina italiana come patrimonio dell'Umanità, simbolo di un modello che unisce formazione, tradizione e responsabilità sociale.
Bottura ha insistito sull’equilibrio come architrave della cucina contemporanea: etica ed estetica, tecnica e creatività, elaborazione e semplicità delle origini. “Non puoi costruire le nuvole di parmigiano senza prima aver imparato come si fanno i tortellini”, ha detto, rivendicando la centralità delle radici come base imprescindibile dell’innovazione.
In un clima completamente diverso rispetto alla conferenza di alcuni giorni fa, lo chef ha dunque scelto di valorizzare il ruolo
e il valore istituzionale dell’assessore Bortolamasi, trasformando la sua presenza in un messaggio politico‑culturale: dopo aver demolito Zanca, Bottura ha esaltato il rappresentante della giunta che, a suo giudizio, ha compreso davvero la portata culturale del cibo, del suo lavoro e del suo messaggio.
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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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