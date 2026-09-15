Il consolato onorario del Guatemala a Modena cambia sede

Il console onorario del Guatemala, l'avvocato Pier Luigi Guidastri, ha comunicato ieri il trasferimento della Sede Consolare, che estende la competenza territoriale oltre che sull’Emilia Romagna anche sul Veneto, Trentino e Friuli, da Via Gaddi a Via San Giovanni del Cantone, 12 a Modena.

Proprio oggi, 15 settembre, si celebra il 205esimo anno di Indipendenza dell’importante e più popoloso stato centro-americano, famoso nel mondo per i più importanti siti Maya e per essere conosciuto come il Paese dell’Eterna Primavera. 'La sede del Consolato si trova ora in un prestigioso edificio storico in posizione centrale a Modena e consente una maggior e più agevole fruizione da parte delle cittadine e dei cittadini guatemaltechi residenti nella ampia circoscrizione consolare di competenza' - fa sapere il console.