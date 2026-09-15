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Polizia di Stato: Michele Morra lascia Modena, nuovo Vicario del Questore di Livorno

Polizia di Stato: Michele Morra lascia Modena, nuovo Vicario del Questore di Livorno

Il Primo Dirigente per lungo tempo in servizio a Modena, assumerà il nuovo incarico dal 21 settembre

2 minuti di lettura
Per Michele Morra Primo Dirigente della Polizia di Stato è arrivato il momento di lasciare Modena, per un nuovo prestigioso incarico: quello di Vicario del questore di Livorno. La nomina arriva dopo una lunga carriera, svolta per lo più nella provincia di Modena, dove fra l'altro ha ricoperto l'incarico di Capo di Gabinetto dal 2018 al settembre 2024, maturando anni di conoscenza e pratica diretta in particolare in materia di ordine pubblico per poi assumere la dirigenza della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, una volta promosso alla qualifica di Primo Dirigente nell'ottobre 2024.
In occasione dei Giochi Olimpici Invernali 'Milano-Cortina' 2026, è stato aggregato quale 'Responsabile del Gruppo Ordinanze', dove ha dimostrato la sua particolare preparazione e competenza nella delicata e complessa gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica dei grandi eventi.

 

Morra vanta un curriculum nell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza di grande valore e livello rispetto.
Entrato in Polizia nel 1994, dopo aver frequentato il 37° Corso per Allievi Agenti Ausiliari a Milano, viene assegnato alla Questura di Genova poi di Napoli. Nel frattempo, si laurea in Scienze Politiche all'Università degli Studi di Salerno.
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Promosso alle qualifiche prima di sovrintendente poi di ispettore, nel 2005 vince il concorso per Commissari della Polizia di Stato e, dopo aver frequentato 96° Corso biennale di formazione presso la scuola Superiore di Polizia a Roma e conseguito il Master in Scienze della Sicurezza all'Università 'Sapienza', viene assegnato alla Questura di Modena, dove dirige dal 2008 al 2012 l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.
Fino al 2015 è Dirigente del Commissariato di P.S. di Sassuolo per poi assumere la direzione del Commissariato di P.S. di Fabriano (AN) e successivamente di Jesi (AN). Dopo una esperienza presso la Squadra Mobile di Ancona, torna a Modena appunto nel 2018 con l'incarico di Capo di Gabinetto.
Dal Questore sono giunte le congratulazioni per il nuovo e prestigioso incarico con l'augurio di un sereno lavoro nella provincia toscana e di una carriera sempre più proficua.
Al Dirigente Michele Morra le congratulazioni anche dalla redazione de La Pressa.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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