Polizia di Stato: Michele Morra lascia Modena, nuovo Vicario del Questore di Livorno

In occasione dei Giochi Olimpici Invernali 'Milano-Cortina' 2026, è stato aggregato quale 'Responsabile del Gruppo Ordinanze', dove ha dimostrato la sua particolare preparazione e competenza nella delicata e complessa gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica dei grandi eventi.
Morra vanta un curriculum nell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza di grande valore e livello rispetto.
Entrato in Polizia nel 1994, dopo aver frequentato il 37° Corso per Allievi Agenti Ausiliari a Milano, viene assegnato alla Questura di Genova poi di Napoli. Nel frattempo, si laurea in Scienze Politiche all'Università degli Studi di Salerno.
Fino al 2015 è Dirigente del Commissariato di P.S. di Sassuolo per poi assumere la direzione del Commissariato di P.S. di Fabriano (AN) e successivamente di Jesi (AN). Dopo una esperienza presso la Squadra Mobile di Ancona, torna a Modena appunto nel 2018 con l'incarico di Capo di Gabinetto.
Dal Questore sono giunte le congratulazioni per il nuovo e prestigioso incarico con l'augurio di un sereno lavoro nella provincia toscana e di una carriera sempre più proficua.
Al Dirigente Michele Morra le congratulazioni anche dalla redazione de La Pressa.