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Coppa Italia, il Sassuolo ne fa tre al Cesena

Coppa Italia, il Sassuolo ne fa tre al Cesena

Nel prossimo turno il Sassuolo sfiderà il Frosinone, reduce dal successo per 4-1 contro la Juve Stabia

1 minuto di lettura

Tutto facile per il Sassuolo in Coppa Italia, che batte 3-0 il Cesena. Il risultato si sblocca al 13′ quando, dopo una sponda di Cinquegrano, Volpato realizza l’1-0 con un tiro di prima intenzione. La rete del raddoppio nel recupero del primo tempo porta invece la firma di un nuovo acquisto. Bowie manca l’impatto con il pallone e Adzic, alle sue spalle, segna il suo primo gol in maglia neroverde. Al 75′ un’azione manovrata da Laurientè e Bakola porta al tiro Lipani, che chiude definitivamente il match. Nel prossimo turno il Sassuolo sfiderà il Frosinone, reduce dal successo per 4-1 contro la Juve Stabia.


'Era la prima in casa per noi ed è stata presa molto seriamente, potevamo far meglio alcune cose ma nonostante le difficoltà stiamo facendo bene e possiamo solo ben sperare - spiega mister Aquilani nel post partita -. Mi ha fatto piacere vedere la ricerca di quello che è il mio modo di giocare da parte dei ragazzi, ma comunque analizzeremo le cose da migliorare. Nei primi minuti del secondo tempo ci siamo abbassati un po’, ma siamo stati bravi a rimetterla a posto ed essere cinici in quel momento anche se potevamo fare altri gol. I subentrati hanno dato il giusto contributo, così come i ragazzi giovani mi hanno dato una grande mano vista la situazione in difesa. Sono felice di essere in questo club e di essere in Serie A'.

Foto Sassuolo calcio

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