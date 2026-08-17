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Promozione, la Solierese vuole stupire

Promozione, la Solierese vuole stupire

A fronte dell'addio di Dapoto, autore di 8 reti lo scorso anno, la società ha risposto inserendo i rinforzi offensivi Riccardo Zito dalla Virtus Correggio

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Forte del brillante quarto posto conquistato nella passata stagione, la Solierese muove i primi passi verso il suo secondo campionato consecutivo nel girone di Promozione. La squadra si è ritrovata al campo 'Stefanini' per il primo giorno di raduno sotto gli ordini del confermato mister Beppe Greco, pronta a preparare una campagna che si preannuncia avvincente. La nuova annata si apre nel segno delle novità anche a livello dirigenziale, dopo il rinnovo del consiglio direttivo che ha visto l'elezione del nuovo presidente Andrea Poppi. A tracciare la rotta e fissare le ambizioni del club è Giorgio Malavolta, direttore generale e da quest'anno anche vicepresidente, che chiarisce come l'obiettivo prioritario sia quello di consolidarsi nella categoria preservando il gruppo dell'anno scorso. Soliera merita la Promozione e la società punta a disputare un campionato tranquillo, pur sapendo che ci sono corazzate rinforzate sul mercato che faranno corsa a parte.

Sul fronte trasferimenti la parola d'ordine è stata continuità. A fronte dell'addio di Dapoto, autore di 8 reti lo scorso anno, la società ha risposto inserendo i rinforzi offensivi Riccardo Zito dalla Virtus Correggio e Diego Cavani dalla Cdr Mutina, affiancati dagli innesti di Alessandro Cavallini in difesa e Andrea Chiossi tra i pali, entrambi provenienti dallo United Carpi. Il primo test amichevole stagionale è fissato per sabato 22 agosto alle ore 15:00 in casa dello Spilamberto.

La rosa a disposizione di mister Greco comprende i portieri Chiossi e Vicentini; i difensori Lazzaretti, Ligabue, Vignocchi, Mandreoli, Ravo, Stancato, Cavallini, Laino e Baldini; i centrocampisti Vaccari, Feninno, Pagano, Marani, Boschetti, Schirmo e Bartolomeo; e gli attaccanti Zito, Cavani, D'Ambrosio e Caselli.

Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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