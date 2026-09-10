Modena centro: allarme bomba subito rientrato con intervento artificieri

Mattinata di forte tensione nel cuore del centro storico di Modena, dove un allarme bomba ha tenuto con il fiato sospeso residenti e passanti per alcune ore. L'allerta, fortunatamente già rientrata, è scattata in seguito al ritrovamento di un oggetto incustodito in una zona ad alta frequentazione.



L'allarme è stato lanciato intorno alle prime ore della mattina, quando è stato notato uno zaino sospetto abbandonato all'angolo tra via Canalino e piazza XX Settembre, proprio a ridosso del portone di un palazzo.

La macchina dei soccorsi e della sicurezza si è attivata immediatamente per la perimetrazione della zona interessata e la deviazione del traffico

Per gestire la situazione in piena sicurezza, è stato richiesto l'intervento urgente degli artificieri arrivati da Padova. Gli specialisti, giunti sul posto, hanno eseguito i rilievi di rito e applicato i protocolli di sicurezza per verificare il contenuto della borsa.

Una volta accertata l'assenza di materiale pericoloso o esplosivo all'interno dello zaino, l'emergenza è stata dichiarata ufficialmente conclusa.

Nel giro di poche ore la situazione è completamente rientrata. Le transenne sono state rimosse, l'area è stata riconsegnata alla cittadinanza e la viabilità all'interno del centro storico è tornata regolare.



Nelle foto (L'Insolente), a sinistra l'area perimetrata dai Vigili del Fuoco e, a destra, un artificiere al lavoro

