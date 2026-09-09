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Scontro tra auto e moto a Fossoli, grave una ragazza

Scontro tra auto e moto a Fossoli, grave una ragazza

L'incidente sulla Strada Statale Romana Nord. La 19enne trasportata all'ospedale Maggiore di Bologna

2 minuti di lettura

Il violento impatto è avvenuto in mattinata sulla statale Romana Nord nei pressi dell'impianto Ca.Re. Una ragazza di 19 anni è ricoverata in codice rosso a Bologna.

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 9 settembre 2026, a Fossoli di Carpi. Intorno alle ore 11:00, lungo la strada statale Romana Nord, una moto e un'automobile si sono scontrate violentemente nei pressi dell'impianto di smaltimento rifiuti Ca.Re.

L'impatto ha coinvolto una motocicletta Honda, guidata da una ragazza di 19 anni residente a Rolo, e una Toyota Auris alla cui guida si trovava un uomo di 43 anni di Carpi. Secondo le prime ricostruzioni, si è trattato di un violento tamponamento: la giovane in sella alla due ruote è entrata in collisione con la vettura che la precedeva, venendo sbalzata rovinosamente sull'asfalto dopo il violento urto.

I soccorsi sono scattati immediatamente. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno subito compreso la gravità della situazione e hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso. La diciannovenne, che ha riportato traumi multipli e ferite gravissime, è stata stabilizzata sul posto e trasportata d'urgenza in volo all'Ospedale Maggiore di Bologna, dove si trova ora ricoverata nel reparto di rianimazione con prognosi riservata. Praticamente illeso, seppur sotto shock, il conducente dell'auto.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale delle Terre d'Argine per effettuare i rilievi di legge e gestire il traffico, che ha subito pesanti rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei veicoli. Le forze dell'ordine sono ora al lavoro per ricostruire con esattezza l'esatta dinamica e stabilire le responsabilità del grave scontro.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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