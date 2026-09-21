Nonantola, si ribalta col trattore e viene travolto dalle rotoballe: gravissimo

Grave incidente agricolo questa sera intorno alle 19:30 in Via di mezzo Castelfranco Emilia a Nonantola. Per cause ancora in corso di accertamento, un trattore che trasportava un rimorchio con rotoballe di fieno, si è ribaltato, travolgendo il conducente che è rimasto incastrato sotto la pesante struttura del mezzo. Sul posto è intervenuta d'urgenza la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Modena, supportata dall'autogru.

Gli operatori hanno lavorato per stabilizzare il trattore e creare uno varco sicuro che ha consentito di estrarre la persona rimasta bloccata all'interno della cabina, in sinergia con il personale medico.

Una volta liberato, il ferito è stato immediatamente affidato alle cure del personale sanitario del 118, presente sul posto con ambulanza ed elicottero.

Sul luogo presenti anche i carabinieri per i rilievi di legge e la gestione della viabilità nella zona interessata.