Modena: alla guida di un monopattino con la droga, arrestato

La Polizia di Stato di Modena ha arrestato un uomo di 23 anni, già noto alle forze dell’ordine, per spaccio di sostanza stupefacente.

Nella serata di ieri, la Squadra Volante nel transitare in via Emilia Ovest ha notato, all’altezza dell’uscita 16 della tangenziale, il giovane alla guida di un monopattino, che alla vista della Polizia ha invertito repentinamente il senso di marcia come per eludere un eventuale controllo. All’atto dell’identificazione, il 23enne si è mostrato da subito particolarmente nervoso e agitato. Addosso aveva oltre 115 grammi di hashish, nascosti in una borsa, un bilancino di precisione e la somma di 960 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, verosimile provento dell’attività di spaccio.

All’esito dell’udienza, svoltasi nella mattinata odierna, il Giudice del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.