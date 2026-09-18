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Attentato di Modena, Bignami: 'Vergogna, per la sinistra fu gesto di un folle'. Ma dimentica che Tajani disse le stesse cose

Attentato di Modena, Bignami: 'Vergogna, per la sinistra fu gesto di un folle'. Ma dimentica che Tajani disse le stesse cose

Il primo ad accendere i riflettori solo sui disturbi psichici di El Koudri e a non parlare affatto di attentato, fu il vicepremier Tajani

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'Le ultime rivelazioni sull’attacco compiuto a Modena da Salim El Koudri riportate da Il Giornale spazzano via, una volta per tutte, i tentativi della sinistra di minimizzare una strage a mero “gesto di un folle”. I dati emersi dall’analisi del cellulare e del computer dell’attentatore parlano chiaro e delineano un quadro di radicalizzazione e premeditazione ideologica che non può e non deve essere ignorato. Altro che “squilibrio mentale” con cui la sinistra ha cercato di nascondere la verità, di fronte a 68.000 accessi online mirati nei 63 giorni precedenti l’attacco, con ricerche sistematiche sullo Stato Islamico (ISIS), siamo di fronte a un attentato di matrice islamista, rispetto al quale l’aggravante della finalità terroristica appare non solo evidente, ma doverosa. Fratelli d’Italia esige piena chiarezza'. A dirlo è il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

'Non accetteremo zone d’ombra né insabbiamenti dettati da una sinistra che ha sempre preferito minimizzare e nascondere la realtà. Cosa diranno adesso? Il sindaco di Modena continuerà a tacciare di sciacallaggio chi, come noi, chiedeva di indagare senza paraocchi sulla pista del fondamentalismo islamico?

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Invece, quanto sta emergendo è la conferma di un fallimento culturale e politico sul fronte della sicurezza e del controllo del territorio'.

Parole, quelle di Bignami, che dimenticano però che il primo ad accendere i riflettori solo sui disturbi psichici di El Koudri e a non parlare affatto di attentato, fu il vicepremier Tajani, in visita in Consiglio comunale a Modena due giorni dopo la strage (video sotto integrale).

Una 'dimenticanza' che il sindaco Mezzetti ovviamente non manca di rimarcare.

'Vedo che l'onorevole Bignami prosegue nel reiterare i suoi vaniloqui come se, ripetendoli continuamente, diventassero verità. A Modena nessuno dimentica e potrà mai dimenticare quanto accaduto il 16 maggio, e pertanto nessuno ha intenzione di insabbiare né mai potremmo avere questo potere. Sin dall'inizio ho dichiarato che avremmo atteso l'esito delle indagini per avere il quadro più chiaro possibile e che il responsabile di questo attentato pagasse le sue colpe di fronte alla giustizia. Dire il contrario è falso e in malafede ma soprattutto denota una volontà di strumentalizzare un dramma che ha causato feriti gravissimi e anche la morte di una persona, Monica Esposito. Ritengo questo un fatto vergognoso, indegno per un politico che ha avuto addirittura ruoli di Governo, e offensivo nei confronti della città di Modena - afferma Mezzetti -.

Come ho già detto, e quindi ripeto, dovrebbe rivolgersi al ministro dell'Interno Piantendosi che fu il primo a dichiarare che i modenesi potevano essere rassicurati perché l'attentato non era di matrice terroristica ma da collocare nell'ambito del disagio psichico. Io semmai chiesi cautela e di attendere le indagini. Quel giudizio, sulla natura psichiatrica del gesto, fu ribadito lunedì 18 maggio anche dal ministro degli Esteri Tajani nella sala del Consiglio Comunale quando venne a fare visita alla città di Modena. Penso quindi che gli strali di Bignami dovrebbero essere rivolti più che altro ai suoi ministri invece che al sottoscritto e lo invito nuovamente, per coerenza, a presentare un'interrogazione al ministro Piantedosi, e anche a Tajani, per chiedere conto delle affermazioni fatte, anche in una sede istituzionale'.

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