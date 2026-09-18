Corriere strapiene nel modenese e studenti lasciati a terra, Paldino attacca: 'Tanti minorenni coinvolti'

'Autobus talmente pieni da non riuscire a chiudere le porte e decine di studenti, molti minorenni, lasciati a terra alle sette del mattino sul ciglio della strada. Una situazione inaccettabile che sta colpendo duramente le famiglie e i territori soprattutto montani'. Lo dichiara il consigliere regionale e capogruppo dei 'Civici, con de Pascale' Vincenzo Paldino, che ha depositato oggi un'interrogazione alla Giunta regionale contro i disservizi causati da Seta nel comprensorio del Frignano, ma non solo. L'atto mette nero su bianco le gravissime criticità registrate nei primi giorni del nuovo anno scolastico su tratte vitali per l'Appennino modenese, evidenziando come i disagi più pesanti si siano verificati sui collegamenti tra Vignola, Marano sul Panaro, Coscogno, Sant'Antonio e Pavullo nel Frignano, oltre che sulla tratta San Dalmazio-Riccò-Serramazzoni. Paldino interroga la Giunta per sapere, in primo luogo, se sia a conoscenza delle gravi criticità esposte relative al sovraffollamento dei mezzi e ai casi di mancato imbarco di studenti minorenni. Inoltre, il capogruppo chiede esplicitamente all'esecutivo se intenda attivare un'interlocuzione con i Comuni interessati, con l'Agenzia per la mobilità competente e con la stessa Seta, al fine di individuare in tempi rapidi le soluzioni più idonee per garantire un'adeguata capacità di trasporto nelle fasce orarie di ingresso e uscita scolastica, accompagnando e verificando l'adeguatezza dell'offerta rispetto alle misure già avviate sul territorio.

'Le segnalazioni che ricevo dai genitori sono allarmanti- dichiara Paldino -.

I genitori si fidano del servizio pubblico, affidando i propri figli a Seta per vederli accompagnati a scuola e non certo per vederli abbandonati in mezzo alla strada all'alba. Questo non è un semplice disservizio: è una lesione del diritto allo studio sancito dall'articolo 34 della Costituzione. Ed è un paradosso intollerabile se pensiamo che la Regione promuove con forza la mobilità sostenibile attraverso investimenti importanti come l'abbonamento gratuito 'Salta Su''. Nell'interrogazione, Paldino richiama Seta alle proprie responsabilità giuridiche e contrattuali ai sensi dell'articolo 1681 del Codice Civile, ricordando che l'azienda deve garantire standard minimi di regolarità e sicurezza, specialmente quando si tratta di passeggeri minorenni. Nonostante l'attivazione tempestiva del Comune di Pavullo, che ha cercato di tamponare l'emergenza con corse e mezzi sperimentali aggiuntivi, per il consigliere serve una svolta strutturale e immediata.

Per questo, il capogruppo civico lancia un vero e proprio ultimatum ai vertici dell'azienda di trasporti: 'Lunedì 21 settembre mi recherò personalmente nelle zone e sulle tratte extraurbane del Frignano segnalate dai ragazzi per verificarne l'andamento sul campo.

Se lunedì mattina dovessi riscontrare ancora le medesime problematiche, con corse sature o ragazzi impossibilitati a salire a bordo, chiamerò immediatamente le forze dell’ordine sul posto e presenterò un esposto formale in Procura'.

'Seta rispetti i minori e tuteli i suoi autisti, non li esponga a conseguenze penali', conclude Paldino. 'I conducenti si trovano quotidianamente in prima linea a gestire situazioni esplosive e potenzialmente pericolose a causa della totale mancanza di programmazione dell'azienda. Seta non può scaricare le proprie colpe sui lavoratori e sugli utenti. La Giunta regionale intervenga subito per verificare l'adeguatezza dell'offerta e mettere fine a questo scandalo'.

Sempre sul tema degli studenti e della scuola, nei giorni scorsi lo stesso capogruppo dei Civici Paldino aveva depositato un'altra interrogazione per accendere i riflettori sulla preoccupante carenza di personale scolastico, tra docenti e collaboratori ATA, che sta gravando sugli istituti di Modena e provincia fin dall'avvio delle lezioni.