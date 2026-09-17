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Modena, schianto tra un monopattino e un furgone in via Vaciglio: gravissimo un 22enne

Modena, schianto tra un monopattino e un furgone in via Vaciglio: gravissimo un 22enne

Il ragazzo ferito è stato trasporto in ospedale a Baggiovara: è ricoverato in terapia intensiva

1 minuto di lettura

Gravissimo incidente oggi pomeriggio in via Vaciglio sud 1115 a Modena, all'intersezione con la ciclabile che da Modena porta a Vignola. Un ragazzo di 22 anni a bordo di un monopattino, mentre dalla ciclabile procedeva in direzione Modena, è stato investito da un furgone che percorreva strada Vaciglio. L'incidente è avvenuto intorno alle 17.50 e sul posto è intervenuta immediatamente una ambulanza del 118 oltre alla polizia locale che sta cercando di ricostruire la dinamica dello schianto. Il ragazzo ferito è stato trasporto in ospedale a Baggiovara, le sue condizioni sono gravissime ed è ricoverato in terapia intensiva.

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