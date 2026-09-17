Caso Costellazioni Modena, Platis-Botti (Forza Italia): ‘Basta, è situazione ad alto rischio sociale’

'Errare è umano, perseverare di fronte all’errore è grave. Soprattutto quando si parla di persone, famiglie e soldi pubblici. Invece è quanto sta succedendo in riferimento al residence Costellazioni di proprietà ora della cooperativa l’Angolo. Il trasferimento di circa 150 sui 300 richiedenti asilo ospitati e la volontà del Comune di Modena di continuare a riempire gli alloggi con persone in emergenza abitativa e fragili, in stretto contatto con richiedenti asilo, nulla toglie ai rischi sociali e, per il Comune, anche economici, di una situazione che ormai per stessa ammissione dell’Assessore Maletti presenta problemi gravi di convivenza e di sicurezza. Quegli stessi problemi che per anni abbiamo, come Forza Italia, denunciato'. A dirlo sono Antonio Platis, responsabile Organizzativo regionale di Forza Italia e Giovanni Botti, segretario Modena di Forza Italia.
'La scelta del Comune di stanziare una grande quantità di soldi pubblici per affittare dalla cooperativa L’Angolo alloggi in cui ospitare famiglie con minori, inseriti nello stesso stabile in cui vivono più di 150 richiedenti asilo è antieconomica e rischiosa, ma non solo: smentisce sia gli indirizzi del Comune e della prefettura che da anni sostengono l’opportunità, ribadita anche nei bandi, di accogliere sia gli stranieri gestiti dalla Prefettura, sia le famiglie gestite dal Comune in contesti diffusi, o di poche unità, favorendo condivisione e integrazione.