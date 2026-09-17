Caso Costellazioni Modena, Platis-Botti (Forza Italia): ‘Basta, è situazione ad alto rischio sociale’

'Errare è umano, perseverare di fronte all’errore è grave. Soprattutto quando si parla di persone, famiglie e soldi pubblici. Invece è quanto sta succedendo in riferimento al residence Costellazioni di proprietà ora della cooperativa l’Angolo. Il trasferimento di circa 150 sui 300 richiedenti asilo ospitati e la volontà del Comune di Modena di continuare a riempire gli alloggi con persone in emergenza abitativa e fragili, in stretto contatto con richiedenti asilo, nulla toglie ai rischi sociali e, per il Comune, anche economici, di una situazione che ormai per stessa ammissione dell’Assessore Maletti presenta problemi gravi di convivenza e di sicurezza. Quegli stessi problemi che per anni abbiamo, come Forza Italia, denunciato'. A dirlo sono Antonio Platis, responsabile Organizzativo regionale di Forza Italia e Giovanni Botti, segretario Modena di Forza Italia.

'La scelta del Comune di stanziare una grande quantità di soldi pubblici per affittare dalla cooperativa L’Angolo alloggi in cui ospitare famiglie con minori, inseriti nello stesso stabile in cui vivono più di 150 richiedenti asilo è antieconomica e rischiosa, ma non solo: smentisce sia gli indirizzi del Comune e della prefettura che da anni sostengono l’opportunità, ribadita anche nei bandi, di accogliere sia gli stranieri gestiti dalla Prefettura, sia le famiglie gestite dal Comune in contesti diffusi, o di poche unità, favorendo condivisione e integrazione.

L’esatto contrario di quanto è successo alle Costellazioni e che dopo l’acquisto dello stabile da parte della cooperativa l’Angolo si auspicava dovesse finire. Per di più la cronaca degli ultimi giorni ha posto dei gravi dubbi anche sugli standard di igiene di alcuni locali e quindi della regolarità degli affitti comunali con la cooperativa - chiude Platis -. Purtroppo stiamo assistendo all’opposto. Ovvero la volontà del Comune di proseguire per una via fallimentare e rischiosa, e facendolo senza presupposti tecnici e politici. Per questo abbiamo presentato una serie di accessi atti a Prefettura, Regione e Comune di Modena per avere risposte tecniche e politiche rispetto alla volontà di proseguire con una situazione che semplicemente non più senso e ragione di esistere'.