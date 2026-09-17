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Modena, piazza Fratelli Panini: sporcizia abbandonata da mesi

Modena, piazza Fratelli Panini: sporcizia abbandonata da mesi

E al Parco Bonvi ecco l’albero zombi...

1 minuto di lettura

Gentile Direttore,

do atto alla testata da Lei diretta di rappresentare una bacheca nella quale c’è spazio per le osservazioni dei cittadini modenesi. Con questa premessa condivido con Lei e, se lo riterrà opportuno, coi lettori del giornale alcune immagini significative.

La prima (sopra), scattata al Parco Bonvi, potrebbe titolarsi “l’albero zombi”. Essa sembra illustrare il concetto che la natura è più saggia dell’uomo o forse, più banalmente, che è stato tagliato un albero ancora vitale. La seconda (in alto) è scattata a ridosso di Piazza F.lli Panini. Ci passo quasi ogni giorno, la sporcizia è lì da mesi.

Continui “senza padroni e senza padrini”, la città ha bisogno di un’informazione indipendente.

Cordialmente

Amedeo

Foto dell'autore

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