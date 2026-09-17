La Polizia di Stato ha denunciato un uomo di 53 anni e una donna di 48 anni per ricettazione in concorso.
Nella giornata di ieri, personale della Sottosezione della Polizia Stradale di Modena Nord, unitamente al Nucleo operativo e Radiomobile del Carabinieri e alla Polizia Locale ha intercettato al casello autostradale di Modena Sud un’autovettura, segnalata quale veicolo utilizzato il 15 settembre scorso per perpetrare una truffa ai danni di una donna a Treviso. Alla vista della Polizia, il conducente si è dato alla fuga, lanciando dal finestrino un pacchetto.
Gli agenti sono riusciti a raggiungere il veicolo e a bloccarlo in sicurezza lungo la corsia di emergenza. All’interno del pacco, recuperato lungo la scarpata adiacente l’autostrada, erano contenuti numerosi monili e preziosi in oro, oltre che orologi di ingente valore.
La perquisizione dell'auto ha permesso di rinvenire un finto tesserino, riportante il nome di uno dei fermati con a una finta placca e la dicitura Ministero della Difesa.
Auto usata per una truffa, intercettata in autostrada a Modena: recuperati oro e orologi
Durante la perquisizione dell'auto trovato un finto tesserino, riportante il nome di uno dei fermati con a una finta placca e la dicitura Ministero della Difesa
La Polizia di Stato ha denunciato un uomo di 53 anni e una donna di 48 anni per ricettazione in concorso.
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