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Vignola, rapina e aggressione a Villa Trenti: ora è in carcere

Vignola, rapina e aggressione a Villa Trenti: ora è in carcere

Il 22 agosto un soggetto straniero era stato aggredito e sottoposto a un violento pestaggio

2 minuti di lettura

La Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli nel pomeriggio di sabato scorso, ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo straniero 28enne ritenuto responsabile di rapina e lesioni personali aggravate commessi lo scorso 22 agosto nel parco di Villa Trenti a Vignola.

La vittima 43enne in quella occasione era stata colpita ripetutamente al volto e con calci alle braccia e alla schiena: dopo essersi allontanata dal luogo dell’aggressione, si era presentata presso il Comando della Polizia Locale di Via Sandro Pertini, a Vignola, chiedendo aiuto e mostrando i traumi al volto. Durante le operazioni di esecuzione della misura, l'arrestato ha aggredito la polizia locale rendendo necessario il contenimento da parte degli agenti che lo hanno poi condotto in carcere.

'Esprimo vivo compiacimento per la professionalità e il coraggio dimostrato dagli Agenti della Polizia Locale che in ben due distinti episodi hanno dovuto affrontare e arrestare il medesimo soggetto violento e pericoloso. Confido altresì che si arrivi quanto prima alla dotazione del taser per i servizi in pattuglia a disposizione degli Agenti della Polizia Locale che sempre più frequentemente debbono intervenire in situazioni di forte tensione e contrasto mettendo a rischio la propria incolumità fisica' - afferma il

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sindaco Pasini.

'L’attività svolta dagli operatori dimostra l’importanza di una presenza costante e qualificata della Polizia Locale sul territorio che non opera solo nelle emergenze ma sviluppa anche attività investigativa successiva agli eventi. Gli operatori infatti, a seguito dell’arresto in flagranza dello scorso 22 agosto, sotto il coordinamento della Procura di Modena hanno continuato a lavorare sull’evento, portando a compimento un’attività investigativa che ha consentito di dare esecuzione a un importante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. Rivolgo quindi un sentito ringraziamento alla Procura di Modena per la direzione ed il coordinamento posti in essere per questa attività oltre che ai miei colleghi operatori di Polizia Locale per l’impegno profuso nell’attività investigativa e per l’arresto eseguito, che testimonia il nostro impegno concreto per tutelare la comunità' - fa sapere il comandante della polizia locale.

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