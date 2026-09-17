Mezzetti mi promise il rifacimento di Strada Munarola a breve, eppure dopo 7 mesi nulla è cambiato

Gentile Direttore,

il sindaco Mezzetti, il 25 febbraio 2026, rispondeva dalle Vostre colonne ad un intervento del sottoscritto e prometteva il rifacimento di Strada Munarola 'a breve': Strada Munarola è ancora lì con tutta la sua pericolosità (così come il, citato dal sindaco, progetto di rigenerazione della ex Fonderia di Albareto... evidentemente le ex Fonderie, in genere, non portano tanto bene al Comune di Modena).

Il sindaco Mezzetti, invece di pontificare su ogni cosa (beccandosi pure delle querele) o di organizzare eventi ad uso esclusivo di riccastri (Jazzopen) farebbe meglio ad occuparsi alla soluzione dei problemi delle persone comuni.

Un primo spunto lo ha dato il signor Alessio, il quale, con la sua foto, ha indirettamente certificato l'esistenza sul territorio comunale di tanti evasori fiscali sprovvisti di tessera Smeraldo i quali abbandonano i rifiuti in ogni dove (Molinari... dove sei con gli accertamenti?).

Il secondo spunto lo fornisce mio padre, ultranovantenne, titolare di una modesta pensione e di un piccolo libretto postale, il quale nonostante le infinite proteste e le innumerevoli segnalazioni a tutti, ancora non riesce a vedersi recapitare le bollette Hera nei termini contrattualmente previsti e con il giusto anticipo per potere andare in Posta a pagarle (è uno 'sfigato' -sfigato secondo

il comune sentire di molti che farebbero meglio a sciacquarsi la hocca prima di parlare- che dopo aver lavorato tutta la vita ha solo un libretto postale).

E dire che il Comune di Hera è pure socio.

Detto tutto questo, inviterei l'illustre sindaco a fare l'amministratore del Comune lasciando le attività di manager dello spettacolo (Jazzopen) ed intrattenitore (la narrazione sul futuro delle ex Fonderie della Crocetta è esilarante) a chi è deputato per farlo. Mezzetti è stato eletto per esercitare altre funzioni.

Cordialmente,

Roberto Malavasi - Albareto