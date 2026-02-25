Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Modena, ecco il nostro impegno per le periferie: ad Albareto progetto di rigenerazione ex fonderia'

Il sindaco risponde al nostro lettore elencando i progetti: 'Finanziato con 630mila euro il rifacimento di strada Munarola, verrà bandita a breve la gara'

Questa mattina abbiamo dato spazio a una lettera di un nostro assiduo lettore, Roberto Malavasi, che chiedeva alla redazione di elencare tre cose buone che il sindaco di Modena Massimo Mezzetti ha fatto per le periferie. Avevamo rilanciato la missiva per una eventuale risposta della stessa giunta, risposta che questa sera in modo tempestivo è arrivata a firma del primo cittadino e che volentieri - come promesso - riportiamo in modo integrale.


Caro direttore,

la lettera di Malavasi (qui la lettera), al contrario di altre, questa volta mi ha spinto a rispondere perché è molto concreta e dà la possibilità di dare informazioni importanti.


Partiamo da Albareto dove abbiamo investito e finanziato con 630mila euro il rifacimento di strada Munarola, verrà bandita a breve la gara per individuare chi realizzerà l'intervento che sarà effettuato nel corso di quest'anno. E' una notizia che condivido volentieri anche perché so che è molto attesa dai residenti della zona. Svelo anche un'altra notizia che potenzialmente potrebbe avere impatti molto positivi per Albareto: tra le undici proposte di privati che abbiamo ricevuto nella seconda finestra prevista per le manifestazioni d'interesse in attuazione del Piano urbanistico generale una riguarda la rigenerazione dell'area dell'ex fonderia.
Si tratta quindi di un'occasione per quel territorio che ora andrà concretizzata nel percorso che interesserà anche il passaggio dei progetti in Consiglio Comunale. Infine nell'intensa attività di “cerottamento” delle buche che stiamo facendo dopo la pioggia, ghiaccio e neve che hanno deteriorato ancora di più il manto stradale anche a causa delle necessarie salature, le squadre che si stanno muovendo in città sono arrivate anche in strada Albareto.


A Ganaceto, lo scorso dicembre, sono iniziati i lavori del nuovo tratto ciclopedonale che collegherà stradello Lenzini, a fianco della statale per Carpi con la pista già esistente. Sono consapevole che l'iter per far partire i lavori è stato decisamente complesso ma ora ci siamo e i lavori sono in corso.


A Lesignana dopo anni di chiusura a seguito della pandemia, un'associazione riaprirà uno spazio di proprietà comunale che si trova nel parco 1° maggio grazie all'avviso pubblico che abbiamo proposto. Nella vicina Villanova la nuova scuola dell'infanzia realizzata grazie a fondi del PNRR è pronta ad aprire le sue porte il prossimo anno scolastico. Un edificio che anche lei direttore ha potuto vedere perché è stata il teatro della mia conferenza stampa di fine anno.


Si può fare di più?
Si può e si deve, soprattutto perché è poco meno di due anni che sono stato eletto sindaco e poco più di un anno e mezzo che con la mia giunta siamo al lavoro quindi abbiamo ancora tempo per migliorare. 

Certo del suo interesse ringrazio lei per lo spazio e anche Malavasi per le domande.

Massimo Mezzetti

La Pressa   

