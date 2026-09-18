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Modena: inizio scuola e bus strapieni, Seta dà la colpa agli orari provvisori

Modena: inizio scuola e bus strapieni, Seta dà la colpa agli orari provvisori

'Eventuali disagi in tal senso sono destinati con gradualità a risolversi con l'adozione dell'orario definitivo delle lezioni'

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'Con riferimento alle segnalazioni pervenute alla stampa in merito a criticità di carico rilevate nei primi giorni di servizio scolastico sulla linea extraurbana 830 Vignola-Marano-Coscogno-Pavullo, Seta fa presente che il problema registrato nei giorni 15 e 16 settembre è stato risolto già a partire da ieri, giovedì 17 settembre, con l’aggiunta di una corsa bis effettuata con mezzo dalla capienza di 70 posti. Tale intervento ha consentito di adeguare l’offerta complessiva di posti disponibili al carico rilevato che, nei primi due giorni di esercizio, è risultato superiore alle previsioni effettuate in sede di programmazione del servizio'. Così, in una nota, Seta stessa.

 

'Fin da martedì 15 settembre la situazione della tratta è stata attenzionata e monitorata da parte di aMo-Agenzia per la Mobilità e di SETA: nella giornata di mercoledì 16 settembre (secondo giorno di scuola), in particolare, è stata rilevata una domanda di trasporto superiore all’offerta di posti disponibili, ed il bus risultava affollato già a Coscogno. Per questo SETA, in accordo con aMo-Agenzia per la Mobilità, è intervenuta dal giorno 17 in via sperimentale aggiungendo un mezzo supplementare in partenza da Coscogno centro.

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Valutata esattamente la distribuzione degli utenti alle fermate lungo il percorso ed il loro numero preciso, è stato deciso di attuare un ulteriore intervento di potenziamento, attivato a partire da oggi, venerdì 18 settembre, mediante l’inserimento di una corsa bis in partenza dalla fermata Cà Rossa alle ore 07:25. La corsa bis va quindi a potenziare il servizio offerto dalla corsa originaria e, trattandosi di un mezzo di 12 metri dalla capienza di oltre 70 posti, si ritiene che l’offerta complessiva sarà stabilmente adeguata al carico rilevato'.

 

'Il monitoraggio sulla linea 830, così come su tutte le altre linee urbane ed extraurbane modenesi, continuerà nei prossimi giorni, con sopralluoghi specifici e puntuali effettuati a cura del personale di di Seta e di Amo per valutare l’effettiva situazione ‘sul campo’ e studiare l’adozione di possibili soluzioni alle eventuali criticità riscontrate. Con l’occasione si ricorda che la pianificazione del servizio invernale è stata predisposta in funzione degli orari definitivi di lezione comunicati dagli istituti scolastici, e che in questi primi giorni di lezione si stanno riscontrando diversi casi in cui gli orari di entrata ed uscita degli studenti sono provvisori. Questa situazione determina temporanei disallineamenti fra l'orario di inizio e fine delle lezioni e gli orari programmati delle corse.

Eventuali disagi in tal senso sono quindi destinati con gradualità a risolversi con l'adozione dell'orario definitivo delle lezioni in tutti gli istituti di istruzione ed in tal senso si chiede la collaborazione di tutte le parti interessate per arrivare a definire le migliori soluzioni, valutando eventuali adeguamenti da attivare dove possibile e compatibilmente con le risorse disponibili'.

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