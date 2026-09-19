Scontro auto-moto sulla Giardini a Serramazzoni, gravissimo motociclista

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di ieri, sabato 19 settembre 2026, lungo la via Giardini Sud in località Fondaccia di Serramazzoni. Un motociclista di 62 anni è rimasto ferito in modo grave a seguito di uno scontro violentissimo con un fuoristrada, avvenuto intorno alle ore 11:00 nei pressi di alcune attività commerciali. Secondo le prime ricostruzioni, l'impatto ha sbalzato il centauro dalla sella per diversi metri, facendolo rovinare pesantemente sull'asfalto all'interno di un parcheggio adiacente alla carreggiata.

I soccorsi sono scattati immediatamente grazie alle segnalazioni dei testimoni, spingendo la centrale del 118 a inviare sul posto un'automedica, i volontari dell'Avap e l'elisoccorso decollato da Bologna. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il sessantaduenne è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al Trauma Center dell'Ospedale Maggiore di Bologna, dove si trova ora ricoverato in rianimazione con prognosi riservata. I Carabinieri sono intervenuti per eseguire i rilievi di legge e accertare l'esatta dinamica della manovra del fuoristrada, mentre il traffico sulla Nuova Estense ha subito pesanti rallentamenti durante le operazioni di soccorso.

