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Bologna, nel camion nascondeva 33 chili di cocaina per un valore di 5 milioni

Bologna, nel camion nascondeva 33 chili di cocaina per un valore di 5 milioni

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro unitamente al veicolo, mentre l'arrestato è stato condotto in carcere a Bologna

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I Finanzieri del Comando Provinciale di Bologna hanno arrestato un uomo trovato con circa 33 chilogrammi di cocaina, nascosti a bordo di un veicolo pesante destinato a viaggiare verso il sud-Italia. L'operazione è scattata nella notte del 18 settembre, quando militari del Nucleo Operativo Metropolitano, unitamente all'unità cinofila antidroga, hanno identificato un soggetto italiano incensurato a bordo di una motrice, ferma nel parcheggio di un magazzino dell’Interporto di Bologna. L'atteggiamento non collaborativo e visibilmente nervoso del conducente, unito alla segnalazione del cane antidroga, ha indotto i militari operanti a eseguire una perquisizione personale e del mezzo di trasporto.

Trovati in due buste di plastica, 30 panetti sigillati, per un peso complessivo di 32,9 chilogrammi, unitamente a due telefoni cellulari. Un test speditivo condotto su un campione della sostanza prelevata ha dato esito positivo alla cocaina; il quantitativo sequestrato, una volta lavorato e immesso sul mercato del consumo al dettaglio, avrebbe generato profitti illeciti stimati tra 4.5 e 5.5 milioni di euro. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro unitamente al veicolo, mentre l'arrestato è stato condotto in carcere a Bologna.

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