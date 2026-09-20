Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Nonantola, rubano cassaforte in un negozio: inseguiti e arrestati nella zona dell'argine del Panaro

Nonantola, rubano cassaforte in un negozio: inseguiti e arrestati nella zona dell'argine del Panaro

I carabinieri hanno sentito chiaramente il rumore prodotto dal taglio di materiale metallico e sorpreso i due autori, nei pressi delle due autovetture

2 minuti di lettura

Nel corso della notte del 18 settembre scorso, i carabinieri di Modena e di Sassuolo hanno arrestato due uomini per furto aggravato in concorso in un esercizio pubblico e ricettazione di due autovetture rubate.

Alle 2 gli indagati hanno rubato dall’attività commerciale di Nonantola una cassaforte cambiamonete, allontanandosi subito dopo a bordo di due autovetture.

Giunti in stradello Cave Montorsi di Modena, zona isolata ai margini del fiume Panaro, scarsamente illuminata e caratterizzata da una fitta vegetazione, dopo avere proseguito a piedi lungo la strada sterrata, i carabinieri hanno sentito chiaramente il rumore prodotto dal taglio di materiale metallico e sorpreso i due autori, nei pressi delle due autovetture, mentre erano intenti ad aprire la cassaforte con l’utilizzo di un flessibile portatile, poi sequestrato.

Alla vista dei carabinieri, i due hanno tentato la fuga gettandosi in un fossato profondo oltre due metri: il primo è stato immediatamente raggiunto e bloccato, mentre il complice è riuscito inizialmente a dileguarsi attraverso la fitta vegetazione. L’area veniva è stata cinturata sino all’individuazione del secondo che aveva riportato ferite durante la fuga, giudicate poi guaribili in sette giorni.

L’operazione ha permesso di recuperare 3.200 euro circa in contanti e 91 tagliandi “Gratta e Vinci” del valore di vendita complessivo di 362 euro. Sono state inoltre sequestrate le due autovetture, risultate rubate rispettivamente a Castelnuovo Rangone e a Castelvetro di Modena.

Nella mattinata di ieri, in occasione di giudizio direttissimo, il Giudice monocratico del Tribunale di Modena ha convalidato entrambi gli arresti, applicando per un indagato la misura cautelare della custodia in carcere e per l’altro quella degli arresti domiciliari.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Nonantola, cablaggio in fibra ottica: sono questi i modi?

Nonantola, cablaggio in fibra ottica: sono questi i modi?

Prima categoria, per il Nonantola del Ds Chezzi obiettivo di una classifica tranquilla

Prima categoria, per il Nonantola del Ds Chezzi obiettivo di una classifica tranquilla

Modena e Nonantola si fermano per ricordare Monica Esposito

Modena e Nonantola si fermano per ricordare Monica Esposito

Nonantola, catturato un Tegu Argentino Rosso: sequestrato dai carabinieri

Nonantola, catturato un Tegu Argentino Rosso: sequestrato dai carabinieri

'Alluvione Nonantola, Aipo condannata: chi inviò il rinnovo messa in mora può ancora chiedere risarcimento'

'Alluvione Nonantola, Aipo condannata: chi inviò il rinnovo messa in mora può ancora chiedere risarcimento'

Attentato di Modena, è morta Monica Esposito, aveva 55 anni

Attentato di Modena, è morta Monica Esposito, aveva 55 anni

Spazio ADV dedicata a Pinocchio a rotta di collo
Articoli più Letti Brutale aggressione a Vignola, 28enne straniero prende a calci al volto 43enne: arrestato ed espulso

Brutale aggressione a Vignola, 28enne straniero prende a calci al volto 43enne: arrestato ed espulso

Orrore a Castelvetro, pugni, schiaffi e minacce di morte alla ex: donna salvata dai Carabinieri

Orrore a Castelvetro, pugni, schiaffi e minacce di morte alla ex: donna salvata dai Carabinieri

Medico aggredito mentre attende il treno

Medico aggredito mentre attende il treno

Vignola, rapina e aggressione a Villa Trenti: ora è in carcere

Vignola, rapina e aggressione a Villa Trenti: ora è in carcere

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Scontro auto-moto sulla Giardini a Serramazzoni, gravissimo motociclista

Scontro auto-moto sulla Giardini a Serramazzoni, gravissimo motociclista

Bologna, nel camion nascondeva 33 chili di cocaina per un valore di 5 milioni

Bologna, nel camion nascondeva 33 chili di cocaina per un valore di 5 milioni

Modena: alla guida di un monopattino con la droga, arrestato

Modena: alla guida di un monopattino con la droga, arrestato

Modena, schianto tra un monopattino e un furgone in via Vaciglio: gravissimo un 22enne

Modena, schianto tra un monopattino e un furgone in via Vaciglio: gravissimo un 22enne