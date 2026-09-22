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Modena, Nas in un market etnico e in una pizzeria: multe per 2mila euro

Modena, Nas in un market etnico e in una pizzeria: multe per 2mila euro

Nel corso del controllo nel market rilevate carenze nelle condizioni igieniche dei locali, con presenza di sporcizia diffusa sulle scaffalature e sul pavimento

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I Nas di Parma el corso di due distinte ispezioni effettuate nel territorio modenese, presso un market etnico e una pizzeria, hanno accertato diverse irregolarità di carattere igienico-sanitario, elevando sanzioni amministrative per un importo complessivo di 2.000 euro. In uno degli esercizi è stata inoltre applicata la diffida agroalimentare per irregolarità relative all'informazione sugli allergeni. A Modena è stata fatta un'ispezione igienico-sanitaria presso un market etnico. Nel corso del controllo sono state rilevate carenze nelle condizioni igieniche dei locali, con presenza di sporcizia diffusa sulle scaffalature e sul pavimento, numerose ragnatele sulle pareti ed evidenti scrostature dell'intonaco. È stato inoltre riscontrato lo stoccaggio di confezioni di bevande direttamente a contatto con il pavimento. Al legale responsabile dell'attività è stata contestata una sanzione amministrativa di 1.000 euro.

Nella Bassa Modenese, i carabinieri hanno effettuato un'ulteriore ispezione presso una pizzeria. All'interno dell'area destinata alla preparazione degli alimenti è stata riscontrata la presenza di polvere vetusta, ragnatele e insetti volatili. Nel magazzino è stata inoltre rilevata la presenza di materiale non pertinente all'attività conservato promiscuamente con confezioni di alimenti. Le criticità riscontrate assumono particolare rilievo negli ambienti in cui gli alimenti vengono preparati e conservati, poiché condizioni igieniche non adeguate e la presenza di insetti possono favorire fenomeni di contaminazione e compromettere la corretta gestione igienico-sanitaria degli alimenti. Al titolare è stata pertanto comminata una sanzione amministrativa di 1.000 euro. Nel corso dell'ispezione è stato inoltre accertato che non era resa chiaramente disponibile alla clientela la completa indicazione delle sostanze o dei prodotti in grado di provocare allergie o intolleranze presenti nelle preparazioni offerte. Per tale irregolarità è stato applicato l'istituto della diffida agroalimentare.

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