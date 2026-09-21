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Convegno scientifico 'La violenza non ha genere': la rabbia delle femministe e le argomentazioni dei relatori

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Barbiero: 'L'aggressività femminile non si traduce quasi mai in atteggiamenti fisici, ma esiste una pressione psicologica, spesso sull'ex coniuge'

2 minuti di lettura

E' in corso in queste ore alla sala Pucci di Modena il tanto contestato convegno scientifico 'La violenza non ha genere' dedicato al tema della aggressività femminile. Un convegno che - ovviamente - non nega la violenza subita dalle donne, nè i femminicidi (e come potrebbe?) ma che si concentra su un altro aspetto della violenza tra generi.

Tanto è bastato però per sollevare settimane di proteste da parte di partiti politici del centrosinistra, sindacati e associazioni femministe. Addirittura il sindaco di Modena Massimo Mezzetti e l'assessore Camporota sono intervenuti per condannare la giornata.

Eppure oggi alla palazzina Pucci si sono confrontati avvocati, psicologici, criminologi e psichiatri e nessuno ha negato la tragedia della violenza patita dalle donne, ma ha cercato di focalizzarsi su un altro tema. Tra i relatori anche l'avvocato penalista modenese Gianluca Barbiero (video intervista sotto) che ha usato parole di buon senso e giuridcamente ineccepibili. 'La violenza di genere esiste ovviamente, ma è una ramificazione della violenza in genere - ha detto Barbiero -. Quindi sicuramente esiste la violenza di genere esiste, ma dire che la violenza ha un genere è sbagliato perchè esiste la violenza psicologica, economica e altre forme che possono essere commesse da uomini e donne'.

'L'aggressività femminile non si traduce quasi mai in atteggiamenti fisici, ma esiste una pressione psicologica, spesso sull'ex coniuge.

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E soprattutto la pressione maggiore è quella del 'ti tolgo i figli'. E' questa la forma di aggressività più frequente che mi è capitato di vedere'.

E mentre all'interno della sala gli esperti esponevano le loro relazioni, all'esterno un gruppo di femministe e di rappresentanti di varie associazioni legate al mondo femminile, hanno inscenato una protesta con cartelli e grida 'vergogna' (video sopra).

G.Leonelli

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