Il Modena ribalta l'Empoli: 2-1 al Braglia: eurogol di Belotti

Il Modena rimonta e ribalta l’Empoli (2-1), vincendo una partita fondamentale per il morale, i tifosi e la classifica, dopo avere chiuso il primo tempo sotto di un gol. Gialli che nella ripresa giocano con maggiore determinazione e trascinati dall’eurogol del Gallo Belotti (che non segnava da un anno) trovano la forza e la lucidità di vincere con merito la partita, nonostante l’Empoli abbia giocato una gara estremamente chiusa e difensiva.Galloppa sceglie il 4-2-3-1 dove la novità è Azzi in campo dall’inizio a destra nei tre sottopunta, gli fa posto Santoro. Davanti a Chichizola, linea a quattro composta da Tonoli, Nador, Nieling e Zampano; coppia dicentrocampo Brugman e Bianco; davanti Ambrosino riferimento centrale appoggiato da Azzi, Olzer e Caso.Squadre molto guardinghe all’inizio, si gioca al piccolo trotto, la prima conclusione è di Ambrosino al 16’, telefonata centrale. Al 18’ bella combinazione Azzi, Ambrosino e che libera Tonoli che davanti a Seghetti, ma molto defilato sulla destra si fa ribattere il tiro. Al 21’ ci prova Caso da buona posizione, palla a lato sull’esterno della rete. Al 28’ Empoli in vantaggio al primo affondo: tiro da fuori di Yepes, indecisione clamorosa di Chichizola che pasticcia nel tuffo, e palla in rete alla sua sinistra, convalidata dal check del Var.Il Modena accusa il colpo e non riesce a cambiare passo e ritmo di gioco; mantiene il controllo della palla, e pur esercitando una costante pressione in avanti, non riesce ad essere incisivo sottoporta. Solo nel finale di tempo i gialli provano ad accelerare. Al 43’ ci prova ancora Caso da fuori, palla sul palo. Al 45’ colpo di testa di Tonoli, Seghetti si distende e respinge.Nella ripresa, Galloppa al 55’ inserisce Belotti per Olzer,già ammonito, con Ambrosino che arretra sottopunta. Dopo una conclusione al 58’ di Bianco dal limite, parata facile da Seghetti, il Modena pareggia. Al 61’ ci pensa il Gallo ad alzare la cresta con una magia: cross di Tonoli, controllo e rovesciata in bicicletta di Belotti, il Braglia esplode. Serviva la giocata individuale, il colpo del campione, per stappare la arroccata difesa dell’Empoli e riaprire la partita Al 65’ destro a giro di Ambrosino, palo interno e palla a lato; Santoro per Brugman al 66’. Al 70’ Modena in vantaggio: punizione di Bianco dalla trequarti destra, Ambrosino svetta di testa sul primo paloe con una frustata mette la palla sul palo lontano.Al 86’dentro Acquah, Folino e Zanetti per Azzi, Caso e Ambrosino; Folino quarto a destra, con Tonoli, Acquah e Zanetti dietro a Belotti, ma con Tonoli che si abbassa in fase di non possesso per una linea a cinque. L’arbitro concede 5’ di recupero, Zanetti zoppica vistosamente ma Galloppa ha esaurito i cambi, i gialli resistono e portano a case tre punti meritati.Modena che deve comunque crescere ancora, e sistemare alcuni meccanismi; nelle cinque partite fin qui disputate,i gialli sono andati sotto di un gol nel primo tempo in quattro occasioni. Sicuramente per Galloppa ci sarà da lavorare durante la sosta, perché la squadra ha ancora ampi margini di miglioramento. La vittoria di oggi, importante e meritata porta i gialli alla sosta al quarto posto a quota 10 punti.,La serie B osserva ora una lunghissima sosta per gli impegni delle Nazionali; gialli di nuovo in campo fra tre settimane al Braglia: domenica 11 ottobre nel posticipo domenicale delle 19.30 ospiteranno il VeronaFoto Modena FcModena - Empoli 2-1Reti: 26° Yepes, 61° Belotti, 70° AmbrosinoModena (3-4-2-1) Chichizola; Tonoli, Nador, Nieling; Zampano; Brugman (65° Santoro), Bianco, Azzi (83° Stenio); Olzer (55° Belotti), Caso (83° Folino); Ambrosino (83° Acquah).A disposizione: Consiglio, Folino, Adorni, Ronco, Santoro, Imputato, Acquah, Stenio, Bozhanaj, Bacchin, Montevago, Belotti. All. Galloppa.Empoli (3-5-2) Seghetti; Magnino (88° Deli), Romagnoli, Cauz; Zedadka, Biondini (77° Distefano), Yepes (88° Belardinelli), Saporiti, Corrado; Ceesay, Shpendi (41° Popov). A disposizione: Perisan, Filippis, Degli Innocenti, Indragoli, Berbnista, Huqi, Berizzi, Deli, Belardinelli, Distefano, Popov. All. Pagliuca (squalificato).Arbitro: Andrea Calzavara di Varese (Assistenti Luca Mondin di Treviso e Simone Della Mea di Udine, quarto ufficiale Juan Luca Sacchi di Macerata, Var e Avar Marco Piccinini di Forlì e Francesco Cosso di Reggio Calabria).Ammoniti: Magnino, Olzer, Tonoli, CauzNote: 10.342 spettatori con 256 ospiti