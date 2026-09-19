MotoGP, in Austria la pole è di Martin davanti a Marc Marquez

Jorge Martin (Aprilia) conquista la pole position al Gran Premio d’Austria, quindicesima tappa del campionato del mondo di MotoGp, sul circuito di Spielberg. Lo spagnolo precede di 0″015 Marc Marquez che in sella alla Ducati chiude davanti a Pedro Acosta (Ktm), terzo a 0″071 da Martin. Apre la seconda fila Marco Bezzecchi (Aprilia), quarto a 0″249, che precede Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) e Alex Marquez (Ducati Gresini). Seguono Pecco Bagnaia (Ducati), Fabio Di Giannantonio (Ducati Vr46), Fabio Quartararo (Yamaha), Johann Zarco (Honda), Brad Binder (Ktm), Fermin Aldeguer (Ducati Gresini).
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