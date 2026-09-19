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Al Braglia arriva l’Empoli degli ex Magnino, Cauz e Corrado

Al Braglia arriva l’Empoli degli ex Magnino, Cauz e Corrado

Il Modena ha la necessità di riprendere confidenza con il Braglia, dove non vince dal derby con la Reggiana dello scorso 1 maggio

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Modena in campo al Braglia nel posticipo domenicale, ultima gara del quinto turno; al Braglia arriva l’Empoli degli ex Magnino, Cauz, e Corrado, in un match molto interessante. Il Modena ha la necessità di riprendere confidenza con il Braglia, dove non vince dal derby con la Reggiana dello scorso 1 maggio. Lo sfortunato debutto casalingo con l’Avellino attende pronto riscatto, per festeggiare anche il nuovo impianto di illuminazione, già inaugurato dalla società, e che debutterà proprio in occasione della gara casalinga di domenica sera.

I gialli sono attesi da un avversario che fuori casa ha giocato due volte, con 1 vittoria e 1 pareggio, ed è reduce dalla sconfitta interna subita nel derby con l’Arezzo; i toscani scenderanno a Modena in cerca di punti e conferme, ma il Modena ha la necessità di cominciare a fare punti pesanti al Braglia, per mantenersi in rotta e continuare nel proprio percorso di crescita; si giocherà in notturna, circostanza che potrebbe costituire un fattore, visto che le due vittorie dei gialli sono arrivati in partite disputatesi in orario serale (Benevento e Cremona).

L’Empoli ha giocato al Braglia in 19 occasioni: nei precedenti ci sono 8 vittorie del Modena, 7 pareggi e 4 vittorie dell’Empoli, l’ultima delle quali il 19.3.2013, campionato di serie B: i toscani espugnarono il Braglia per 3 reti a 2.

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L’ultimo precedente risale allo scorso 24 ottobre, quando il Modena di Sottil vinse in rimonta 2 a 1.

Per la gara odierna, Galloppa ha la rosa al completo, con le solite assenze dei lungodegenti Laidani, Manquant, e Sersanti. Per la formazione, probabile che si vada verso la conferma del modulo di riferimento delle ultime gare, con la sola incognita della presenza di Belotti dall’inizio, circostanza che cambierebbe l’assetto del Modena, che potrebbe passare a due in mezzo come nel finale di partita a Bolzano, un 4-2-3-1 con Ambrosino sottopunta e Caso e Olzer ai suoi lati. In assenza di indicazioni da parte del mister, spazio ai seguenti undici: davanti a Chichizola, linea composta da Tonoli, Nador, in ballottaggio con Folino, Nieling e Zampano; a centrocampo probabili Santoro, Brugman, e Bianco, salvo che Galloppa decida di schierare un centrocampo a due, e allora uno dei tre sarà destinato alla panchina. In attacco, tutto ruota intorno alla presenza o meno di Belotti dall’inizio, anche se si dovrebbe andare versa la conferma del trio Caso, Ambrosino, Olzer, con il Gallo pronto a subentrare a gara in

corso.

Arbitra la partita Andrea Calzavara di Varese, con il quale il Modena ha 3 precedenti, con 1 vittoria e 2 sconfitte; i toscani hanno una vittoria nell’unico incrocio con l’arbitro lombardo.

Calcio di inizio domenica sera alle ore 19.30 allo stadio Braglia, come sempre gremito nel nome di Modena.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc

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