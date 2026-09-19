L'ex cava di San Damaso a Modena trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto: materiale edile, pneumatici, teloni, rifiuti in genere abbandonati a terra nel più completo degrado. La segnalazione arriva da alcuni cittadini. Nella zona sono in corso lavori per la ristrutturazione della diga. A quanto pare la sbarra di accesso al fiume sempre aperta, ha lasciato di fatto libero accesso a chiunque con i tristi risultati che le fotografie sopra mostrano.
Modena, l'area dell'ex cava di San Damaso trasformata in discarica a cielo aperto
Materiale edile, pneumatici, teloni, rifiuti in genere abbandonati a terra nel più completo degrado
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