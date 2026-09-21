'Modena, studenti caricati come sardine sui mezzi di pubblico trasporto'

'Dalla prima settimana dell’anno scolastico si è evidenziato e ci è stato comunicato un disservizio legato al sovrannumero di passeggeri caricati come sardine sui mezzi di pubblico trasporto nelle linee scolastiche. Tale disservizio è correlato direttamente a situazioni di rischio aumentato durante la circolazione per sproporzione del carico in termini numerici e di portata'. A dirlo è Franco Piacentini della Associazione Nazionale Familiari e Vittime della Strada, il quale sottoscrive le critiche già emerse dal consigliere regionale Vincenzo Paldino.

'Come Associazione Nazionale familiari e vittime della Strada, che ha come finalità prioritaria la sicurezza stradale e le misure preventive idonee a garantirla, siamo a chiedere una azione di controllo dei mezzi in oggetto al fine di evitare pericoli e convincere le aziende di trasporto a mettere in campo gli opportuni correttivi al fine di garantire agli utenti un servizio in linea con le normative ed adeguato rispetto al costo preteso per i titoli di viaggio'.