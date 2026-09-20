Modena, apertura della caccia alla selvaggina stanziale: 200 controlli, 10 multe

Sono oltre 200 i cacciatori controllati, di cui dieci sanzionati, in occasione della giornata di apertura della caccia alla selvaggina stanziale che si è svolta domenica 20 settembre con una significativa affluenza, soprattutto in collina e pianura; la caccia alla selvaggina stanziale, come lepri e fagiani, coinvolge circa 3.000 cacciatori modenesi, oltre a quelli provenienti dalle altre province.

Le 20 pattuglie impegnate nel controllo del territorio, tra polizia locale e provinciale, carabinieri forestali, guardie volontarie e degli Atc, hanno garantito il controllo di tutto il territorio provinciale.

Sono stati dieci le sanzioni elevate, per mancato rispetto delle distanze di sicurezza, mancate annotazioni sul tesserino di caccia e per abbigliamento non conforme.

Le giornate previste per l’attività venatoria sono la domenica e il giovedì, fino alle ore 13,00 mentre dal mese di ottobre ci saranno a disposizione più giornate, come previsto dal calendario venatorio della Regione Emilia-Romagna. In particolare il cacciatore potrà usufruire di tre giornate settimanali a scelta per la caccia vagante e due ulteriori giornate per la caccia alla fauna migratoria da appostamento, mentre le giornate di martedì e venerdì restano escluse dall’esercizio venatorio.

Si ricorda che rimane invariato il numero di cinque giornate per la caccia al cinghiale fuori dalle zone di restrizione in relazione all'emergenza peste suina.

Per quanto riguarda le distanze minime da rispettare, per la sicurezza ambientale e agricola, non si può esercitare la caccia a meno di 100 metri dagli immobili, 50 metri dalle strade, 150 metri dagli appostamenti verso spazi sensibili e zone di protezione/ripopolamento e 150 metri dalle piste ciclabili.

È garantita la protezione delle colture agricole, frutteti e impianti di irrigazione e le attività venatorie non devono arrecare danni a queste strutture e devono avvenire in rispetto delle normative relative.