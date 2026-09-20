Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Costellazioni, condizioni invivibili per i minori: ora serve piena trasparenza'

'Costellazioni, condizioni invivibili per i minori: ora serve piena trasparenza'

Modena Merita di Più: 'Le parole dei residenti sono gravissime. Perché si interviene solo dopo le denunce dei cittadini?'

2 minuti di lettura
'Risse, sangue sulle scale, spaccio, tossicodipendenza e tentativi di molestie. È il quadro descritto pubblicamente da una ragazza di appena 13 anni che vive alle Costellazioni con la propria famiglia. Una testimonianza particolarmente grave perché racconta situazioni alle quali, secondo le sue parole, sarebbero esposti quotidianamente anche bambini e adolescenti che abitano nella struttura. La giovane ha raccontato di risse frequenti, di aver trovato sangue sulle scale, della presenza di persone legate allo spaccio e al consumo di sostanze e ha riferito anche tentativi di molestie. A questo si aggiungono le condizioni abitative denunciate dalla ragazza, tra problemi igienici, cimici e difficoltà nell’utilizzo degli spazi comuni'. Mentre emergono dettagli sulla società che gestisce le Costellazioni, il Comitato Modena Merita di più torna sulle testimonianze emerse durante l'incontro di giovedì.

 

'Non vogliamo che i bambini pensino che tutto questo sia normale. Di fronte a testimonianze di questa gravità – afferma Modena Merita di Più – la domanda è inevitabile: da quanto tempo queste situazioni vengono segnalate? Chi ne era a conoscenza? Quali controlli sono stati effettuati e con quali risultati? E soprattutto, perché interventi e cambiamenti arrivano soltanto dopo che residenti e cittadini hanno denunciato pubblicamente il problema?.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
La riduzione dei richiedenti asilo da circa 350 a 160 rappresenta un cambiamento concreto, ma non chiude la questione. Vogliamo conoscere come funziona l’accoglienza, chi vive nello stabile, quali percorsi di integrazione vengono svolti, quanto costa il sistema e quali risultati abbiano prodotto i controlli'.

 

'All’assessore Francesca Maletti, che ha manifestato la disponibilità del Comune a investire, chiediamo inoltre: quali risorse pubbliche verranno utilizzate per un immobile privato? Da quali fondi arriveranno, attraverso quali strumenti e per finanziare esattamente cosa? I cittadini hanno acceso i riflettori sulle Costellazioni e qualcosa finalmente si sta muovendo. Adesso pretendiamo trasparenza fino in fondo: responsabilità, costi, controlli e risultati. Soprattutto, pretendiamo che nessun minore debba considerare normale vivere nelle condizioni raccontate pubblicamente da questa ragazza - chiude il Comitato -. Le criticità emerse sull’accoglienza dei richiedenti asilo e dei minori stranieri non accompagnati ci allarmano. Anche alla luce del gravissimo attentato del 16 maggio 2026, Modena Merita di Più sta valutando di portare all'attenzione del Ministro Piantedosi il caso Costellazioni e più in generale la situazione di Modena'.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Mito: il tema del Festival Filosofia 2027

Mito: il tema del Festival Filosofia 2027

Elogiamo il dubbio, ma fino a un certo punto

Elogiamo il dubbio, ma fino a un certo punto

Costellazioni, Garretto e l'intreccio di società e cariche: L'Angolo, Hyma, Icaro e quell'indirizzo che ritorna sempre

Costellazioni, Garretto e l'intreccio di società e cariche: L'Angolo, Hyma, Icaro e quell'indirizzo che ritorna sempre

Assemblea interdiocesana, la catechesi esce dalle parrocchie: dai territori arriva la conferma del cambiamento

Assemblea interdiocesana, la catechesi esce dalle parrocchie: dai territori arriva la conferma del cambiamento

Al Braglia arriva l’Empoli degli ex Magnino, Cauz e Corrado

Al Braglia arriva l’Empoli degli ex Magnino, Cauz e Corrado

Scandalo liste d'attesa, Platis: 'Oltre quattro visite oncologiche su 10 fuori tempo'

Scandalo liste d'attesa, Platis: 'Oltre quattro visite oncologiche su 10 fuori tempo'

Articoli più Letti Modena, la Schlein oggi alla Festa dell'Unità... Ma di nascosto

Modena, la Schlein oggi alla Festa dell'Unità... Ma di nascosto

Modena, ecco nel dettaglio le centinaia di migliaia di euro di soldi pubblici erogati alle associazioni femministe

Modena, ecco nel dettaglio le centinaia di migliaia di euro di soldi pubblici erogati alle associazioni femministe

Strage di Modena, il fratello di Monica Esposito querela il sindaco per diffamazione

Strage di Modena, il fratello di Monica Esposito querela il sindaco per diffamazione

Stampa e sistema Modena, così Fondazione e Carimonte si sono comprati una fetta della Gazzetta

Stampa e sistema Modena, così Fondazione e Carimonte si sono comprati una fetta della Gazzetta

Articoli Recenti 'Costellazioni, intervenga il Garante, la tutela dei minori non può attendere'

'Costellazioni, intervenga il Garante, la tutela dei minori non può attendere'

Attentato di Modena, in realtà Mezzetti fu più prudente dello stesso Tajani sulla 'follia' di El Koudri

Attentato di Modena, in realtà Mezzetti fu più prudente dello stesso Tajani sulla 'follia' di El Koudri

Modena: inizio scuola e bus strapieni, Seta dà la colpa agli orari provvisori

Modena: inizio scuola e bus strapieni, Seta dà la colpa agli orari provvisori

Attentato di Modena, Bignami: 'Vergogna, per la sinistra fu gesto di un folle'. Ma dimentica che Tajani disse le stesse cose

Attentato di Modena, Bignami: 'Vergogna, per la sinistra fu gesto di un folle'. Ma dimentica che Tajani disse le stesse cose