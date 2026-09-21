Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Legacoop benedice il Festival del giornalismo 'Bella Ciao' da 150mila euro di soldi pubblici: 'Il titolo più bello mai sentito'

Legacoop benedice il Festival del giornalismo 'Bella Ciao' da 150mila euro di soldi pubblici: 'Il titolo più bello mai sentito'

L'assessore Allegni: 'Massimo sostegno all'evento e sottoscriviamo il bellissimo titolo, offriamo solidarietà per le polemiche sterili che vi hanno colpito'

2 minuti di lettura

'Non potevate scegliere un titolo migliore. Il più bello che abbia mai sentito'. Così Marcello Cappi, responsabile Ufficio studi e servizi finanziari di Legacoop Estense, ha benedetto questa mattina in conferenza stampa Dig Bella Ciao, il Festival del giornalismo che ha ottenuto 880mila euro pubblici in 7 anni e 150mila euro da Comune di Modena e Regione Emilia Romagna solo nel 2026.

Una presa di posizione entusiasta sul titolo che tante polemiche ha sollevato, che è stata sottoscritta anche dall'assessore regionale Gessica Allegni, in collegamento video. 'Siamo orgogliosi di sostenere il DIG Festival, un festival che è ormai un punto fermo non solo a livello nazionale per il giornalismo d'inchiesta. In un momento storico segnato da troppi silenzi e da una pericolosa contrazione della libertà di stampa, questa manifestazione ci ricorda che la vera cultura deve fare rumore. Le inchieste coraggiose e i documentari che guarderemo a Modena riaccendono i riflettori su storie che spesso si fa fatica a raccontare, offrendo alle cittadine e ai cittadini uno sguardo diretto su ciò che accade nel mondo. Dare spazio e protezione a chi fa giornalismo investigativo sul campo affrontando rischi enormi significa difendere la libertà di ciascuno di noi.

Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Il richiamo a Bella Ciao si lega alle radici della nostra Regione e ci sprona a non abbassare la guardia, esercitando e tutelando i diritti fondamentali che sono scolpiti nella nostra Costituzione. L'Emilia-Romagna sarà sempre un porto sicuro per queste voci libere. Diamo quindi il massimo sostegno all'evento e sottoscriviamo il bellissimo titolo, offriamo inoltre solidarietà per le polemiche sterili che vi hanno colpito'.

'Sono 5 giorni giorni di democrazia e noi facciamo democrazia - ha aggiunto Francesca Coin, direttore artistico del Festival insieme ad Alberto Nerazzini. 'Il Bella Ciao è una grande espressione di democrazia, pluralismo e partecipazione'.

Sostegno anche dall'assessore comunale Andrea Bortolamasi, 'Finchè sarò assessore farà di tutto per mantenere Dig a Modena' - ha detto e da Max Morini della Fondazione di Modena: 'E' un esempio di informazione libera e partecipazione e per questo noi lo sosteniamo'.

Il programma

A Dig Festival 2026 Bella Ciao dal 23 al 27 settembre si parlerà della crisi dell'informazione nel relazionarsi 'con le grandi questioni di oggi: emergenza climatica e giustizia sociale, nuovi fascismi e tecnologia, guerra e repressione, democrazia e resistenza, con oltre cento eventi in cinque giorni'.

Tra gli ospiti più attesi Igor Bezinović, la storica Anna Foa, l'artista francese Mad Meg, la giornalista e scrittrice Paola Caridi; Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla; la Relatrice Speciale delle Nazioni Unite Francesca Albanese; lo scrittore e scienziato Adam Becker; i giornalisti Marco D'Eramo, Daniel Adamson, Giorgio Mottola, Marco Travaglio, Adrienne Fichter, Chiara Francavilla; la direttrice dell'AI Accountability Network del Pulitzer Center Joanna Kao, la direttrice di Arena for Journalism in Europe Brigitte Alfter e molti altri. Una dodicesima edizione ricchissima con proiezioni di inchieste e documentari in anteprima, talk, conferenze e lezioni, concerti, mostre d'arte.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Inchiesta Costellazioni, l’anno d’oro di Hyma: utile da 20mila a 1,5 milioni e appena 2.859 euro di imposte a bilancio

Inchiesta Costellazioni, l’anno d’oro di Hyma: utile da 20mila a 1,5 milioni e appena 2.859 euro di imposte a bilancio

Il Modena ribalta l'Empoli: 2-1 al Braglia: eurogol di Belotti

Il Modena ribalta l'Empoli: 2-1 al Braglia: eurogol di Belotti

Modena, apertura della caccia alla selvaggina stanziale: 200 controlli, 10 multe

Modena, apertura della caccia alla selvaggina stanziale: 200 controlli, 10 multe

'Costellazioni, condizioni invivibili per i minori: ora serve piena trasparenza'

'Costellazioni, condizioni invivibili per i minori: ora serve piena trasparenza'

Mito: il tema del Festival Filosofia 2027

Mito: il tema del Festival Filosofia 2027

Elogiamo il dubbio, ma fino a un certo punto

Elogiamo il dubbio, ma fino a un certo punto

Articoli più Letti Modena, la Schlein oggi alla Festa dell'Unità... Ma di nascosto

Modena, la Schlein oggi alla Festa dell'Unità... Ma di nascosto

Modena, ecco nel dettaglio le centinaia di migliaia di euro di soldi pubblici erogati alle associazioni femministe

Modena, ecco nel dettaglio le centinaia di migliaia di euro di soldi pubblici erogati alle associazioni femministe

Strage di Modena, il fratello di Monica Esposito querela il sindaco per diffamazione

Strage di Modena, il fratello di Monica Esposito querela il sindaco per diffamazione

Stampa e sistema Modena, così Fondazione e Carimonte si sono comprati una fetta della Gazzetta

Stampa e sistema Modena, così Fondazione e Carimonte si sono comprati una fetta della Gazzetta

Articoli Recenti Scandalo liste d'attesa, Platis: 'Oltre quattro visite oncologiche su 10 fuori tempo'

Scandalo liste d'attesa, Platis: 'Oltre quattro visite oncologiche su 10 fuori tempo'

'Costellazioni, intervenga il Garante, la tutela dei minori non può attendere'

'Costellazioni, intervenga il Garante, la tutela dei minori non può attendere'

Attentato di Modena, in realtà Mezzetti fu più prudente dello stesso Tajani sulla 'follia' di El Koudri

Attentato di Modena, in realtà Mezzetti fu più prudente dello stesso Tajani sulla 'follia' di El Koudri

Modena: inizio scuola e bus strapieni, Seta dà la colpa agli orari provvisori

Modena: inizio scuola e bus strapieni, Seta dà la colpa agli orari provvisori