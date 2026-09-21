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L'anima e la gola: in 300 alla festa dei 30 anni di Modena a tavola

L'anima e la gola: in 300 alla festa dei 30 anni di Modena a tavola

Show con la cinematografica apertura di una forma di Parmigiano Reggiano del Caseifico 4 madonne dell'Emilia

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Si è tenuto ieri alla Corte dei melograni l'evento 'L'anima e la Gola', che ha celebrato i trent'anni del Consorzio Modena a Tavola, che conta oggi 26 ristoranti associati, è presieduto da Sandro Fazio e con la presidenza onoraria oggi ricoperta da Vinicio Sighinolfi ed un tempo attribuita a Giorgio Fini.

In mattinata si è svolto il convegno 'Evoluzione e strategie di accoglienza del turismo enogastronomico', che ha fatto il punto sulla evoluzione della ristorazione e dell'enogastronomia, con i prodotti tipici e di eccellenza dei territori, come leva di attrazione turistica fondamentale, in connubio con gli ambasciatori della tradizione e del gusto, come anche il Consorzio Modena a Tavola. Ed è emersa la necessità di continuare a fare rete tra operatori dell'incoming, ristoratori e anche Istituzioni, per essere un territorio sempre più attrattivo e creare esperienze declinate sui diversi target, anche con eventi di portata internazionale e di successo, come il recente Jazz Open.


Tra i relatori del convegno, moderati dal giornalista gastronomico Luca Bonacini: Vinicio Sighinolfi (Presidente onorario di Modena a Tavola), Sandro Fazio (Presidente Modena a Tavola), Gilberto Luppi (Vicepresidente Camera di Commercio di Modena), Giovanni Bertugli ( Dirigente settore Cultura e Turismo del Comune di Modena), Beatrice Berselli (Project manager Piacere Modena), Francesca Soffici (Direttore

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tecnico Modenatur), Cristiano Casa (Destination manager Consorzio Parmigiano Reggiano), la Direzione di BPER, Davide Forghieri (Vicepresidente Modena a Tavola).


E' seguita la cinematografica apertura di una forma di Parmigiano Reggiano del Caseifico 4 madonne dell'Emilia, tra gli applausi e il profumo della stagionatura 30 mesi. Poi sono partite le degustazioni, preparate da una rappresentanza importante dei ristoranti aderenti al Consorzio: L'Erba del Re con Chef Marchini, Al Boschetto da Loris, Antica Moka con la irriducibile Chef Annamaria Barbieri, Antica Trattoria la Busa, Fojonco, Baia del Re, Il Luppolo e l'Uva, L'Incontro, La Lanterna di Diogene, La Nunziadeina, l'Osteria dei Girasoli, Osteria Emilia, Ristorante Anna, Osteria Rossi e con la collaborazione di Slow Food, Caseificio 4 Madonne, Maestri degustatori APR, I Custodi del Lambrusco, Acetaia Gambigliani Zoccoli, Il Mallo, ONAV.

I partecipanti sono stati oltre trecento, con la presenza anche di famiglie con bambini e di turisti americani, inglesi, asiatici e indiani.

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