'Ho voluto essere presente al convegno perché la censura mossa dal sindaco, dall’assessore alle pari opportunità e dalle associazioni femministe modenesi meritava non solo una immediata presa di distanza, ma anche una presenza al convegno per sostenere iniziative che nella nostra città vengono emarginate anche dalle istituzioni senza nemmeno provare a interrogarsi sui contenuti. E questo atteggiamento alimenta poi contestazioni antidemocratiche che lasciano davvero senza parole - continua Rossini -. I relatori erano tutti qualificati e l’approccio è stato scientifico e dai toni pacati. La platea silenziosa e interessata.
Convegno scientifico 'la violenza non ha genere': le femministe fanno anche irruzione in sala
'Al sapore amaro della censura preventiva praticata dal sindaco Mezzetti e dall’ assessore Camporota si aggiunge questa poco democratica protesta'
'Ho voluto essere presente al convegno perché la censura mossa dal sindaco, dall’assessore alle pari opportunità e dalle associazioni femministe modenesi meritava non solo una immediata presa di distanza, ma anche una presenza al convegno per sostenere iniziative che nella nostra città vengono emarginate anche dalle istituzioni senza nemmeno provare a interrogarsi sui contenuti. E questo atteggiamento alimenta poi contestazioni antidemocratiche che lasciano davvero senza parole - continua Rossini -. I relatori erano tutti qualificati e l’approccio è stato scientifico e dai toni pacati. La platea silenziosa e interessata.
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