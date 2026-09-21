'Caro Tajani, sulla lunghezza della gonna ogni donna deve scegliere per se stessa'

'Ho ripensato, da uomo delle istituzioni e da papà di un’adolescente, alle parole di Tajani, leader di Forza Italia e Ministro del Governo Meloni, sul consiglio al figlio di sposare la donna meno appariscente, più affidabile, con la gonna un po’ più lunga'. A dirlo è il consigliere regionale Giancarlo Muzzarelli replicando alle parole pronunciate dal vicepremier.

'Quante certezze. Io invece non saprei proprio quale uomo consigliare a mia figlia e credo non sia nemmeno il nostro compito di padri farlo. Mi auguro semplicemente che, se un giorno deciderà di costruire il proprio futuro accanto a qualcuno, trovi una persona che non la scelga per la lunghezza della gonna, e nemmeno perché corrisponde all’idea di “buona moglie”, in uno stereotipo che qualcun altro ha immaginato per lei - continua Muzzarelli -. Mi auguro che trovi qualcuno che la ami per quella che è. Che ami la sua intelligenza, il suo carattere, i suoi sogni, perfino le sue contraddizioni. E soprattutto che non abbia paura della sua libertà. Nella mia vita ho avuto la fortuna e il privilegio di incontrare donne che non avevano bisogno di essere meno visibili per essere affidabili, né meno libere per amare. E da loro ho imparato molto. Mi hanno aiutato a crescere e, credo, anche a diventare un uomo migliore. Penso che diventiamo uomini migliori quando ascoltiamo noi le donne e non abbiamo la pretesa di decidere i canoni delle loro scelte. E sulla lunghezza della gonna, invece, ogni donna scelga per se stessa, senza ascoltare i consigli non richiesti di una destra che in fatto di libertà non ha proprio nulla da insegnare'.

