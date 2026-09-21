'Ho ripensato, da uomo delle istituzioni e da papà di un’adolescente, alle parole di Tajani, leader di Forza Italia e Ministro del Governo Meloni, sul consiglio al figlio di sposare la donna meno appariscente, più affidabile, con la gonna un po’ più lunga'. A dirlo è il consigliere regionale Giancarlo Muzzarelli replicando alle parole pronunciate dal vicepremier.
'Quante certezze. Io invece non saprei proprio quale uomo consigliare a mia figlia e credo non sia nemmeno il nostro compito di padri farlo. Mi auguro semplicemente che, se un giorno deciderà di costruire il proprio futuro accanto a qualcuno, trovi una persona che non la scelga per la lunghezza della gonna, e nemmeno perché corrisponde all’idea di “buona moglie”, in uno stereotipo che qualcun altro ha immaginato per lei - continua Muzzarelli -. Mi auguro che trovi qualcuno che la ami per quella che è. Che ami la sua intelligenza, il suo carattere, i suoi sogni, perfino le sue contraddizioni. E soprattutto che non abbia paura della sua libertà. Nella mia vita ho avuto la fortuna e il privilegio di incontrare donne che non avevano bisogno di essere meno visibili per essere affidabili, né meno libere per amare. E da loro ho imparato molto. Mi hanno aiutato a crescere e, credo, anche a diventare un uomo migliore. Penso che diventiamo uomini migliori quando ascoltiamo noi le donne e non abbiamo la pretesa di decidere i canoni delle loro scelte. E sulla lunghezza della gonna, invece, ogni donna scelga per se stessa, senza ascoltare i consigli non richiesti di una destra che in fatto di libertà non ha proprio nulla da insegnare'.
'Caro Tajani, sulla lunghezza della gonna ogni donna deve scegliere per se stessa'
Muzzarelli: 'Senza ascoltare i consigli non richiesti di una destra che in fatto di libertà non ha proprio nulla da insegnare'
'Ho ripensato, da uomo delle istituzioni e da papà di un’adolescente, alle parole di Tajani, leader di Forza Italia e Ministro del Governo Meloni, sul consiglio al figlio di sposare la donna meno appariscente, più affidabile, con la gonna un po’ più lunga'. A dirlo è il consigliere regionale Giancarlo Muzzarelli replicando alle parole pronunciate dal vicepremier.
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