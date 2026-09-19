Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Imbarazzante Tajani: 'Meglio sposare donna più stabile, con le gonne più lunghe'

Imbarazzante Tajani: 'Meglio sposare donna più stabile, con le gonne più lunghe'

'Quella affascinante che però magari ti tradisce non va bene, quella carina ma magari meno vistosa è una persona stabile'

2 minuti di lettura

'Se dovessi dare un consiglio a mio figlio che mi chiede: che ragazza mi devo sposare? Una ragazza magari affascinante? Sì certo, con una ragazza affascinante è bello sposarsi ma che carattere ha? No, sai, ha cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n’è andata, è portata a mettere qualche cornetto. E poi c’è una ragazza meno appariscente ma più seria, più affidabile, che sarà una buona madre di famiglia, che terrà fede all’amore che conferma con il matrimonio, e allora io a mio figlio dico scegli la seconda… Quella affascinante che però magari ti tradisce non va bene, quella carina ma magari meno vistosa è una persona stabile, che garantisce la stabilità della casa e della famiglia. Io scelgo sempre quella carina, seria, credibile, che sai che sta là, che mantiene la famiglia, che dà delle risposte sempre e se la chiami c’è. A quella più appariscente io preferisco la ragazza seria con le gonne più lunghe. Io consiglio sempre di scegliere l’affidabile'. Lo ha detto ieri sera Antonio Tajani all’evento “Itaca – Viaggio tra le idee” a Formello.

Parole che hanno ovviamente scatenato polemiche. 'Secondo il nostro ministro degli Esteri, se sei bella sei infedele, mentre se non lo sei risulti affidabile. Di fronte all'impegno della politica sul femminicidio queste parole sono drammatiche - osserva Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva - Le sue parole sono una sortita anni '50, degna del peggior patriarcato mediterraneo vannacciano. Ricorda il proverbio citato nel film capolavoro di Monicelli I Soliti ignoti 'Fimmina piccante pigghiala per amante, fimmina cuciniera pigghiala pe' mugliera'. Chissà cosa pensa Marina Berlusconi delle parole imbarazzanti e retrograde del coordinatore nazionale di Forza Italia'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Attentato di Modena, in realtà Mezzetti fu più prudente dello stesso Tajani sulla 'follia' di El Koudri

Attentato di Modena, in realtà Mezzetti fu più prudente dello stesso Tajani sulla 'follia' di El Koudri

Attentato di Modena, Bignami: 'Vergogna, per la sinistra fu gesto di un folle'. Ma dimentica che Tajani disse le stesse cose

Attentato di Modena, Bignami: 'Vergogna, per la sinistra fu gesto di un folle'. Ma dimentica che Tajani disse le stesse cose

Attentato di Modena, quando Tajani in Consiglio parlò solo dei problemi mentali di El Koudri: il video di allora

Attentato di Modena, quando Tajani in Consiglio parlò solo dei problemi mentali di El Koudri: il video di allora

Le Donne Pd insistono: 'Diciamo no a un convegno privo di contraddittorio e unilaterale'

Le Donne Pd insistono: 'Diciamo no a un convegno privo di contraddittorio e unilaterale'

Gruppo Donne e Giustizia: ‘Il nostro no al convegno è slegato a convenzione con il Comune di Modena’

Gruppo Donne e Giustizia: ‘Il nostro no al convegno è slegato a convenzione con il Comune di Modena’

'Convegno censurato dal sindaco Mezzetti: a Modena le associazioni amiche della sinistra hanno il monopolio'

'Convegno censurato dal sindaco Mezzetti: a Modena le associazioni amiche della sinistra hanno il monopolio'

Articoli più Letti Il Governo Meloni abolisce il bollo per le auto di piccola e media potenza e per i motocicli

Il Governo Meloni abolisce il bollo per le auto di piccola e media potenza e per i motocicli

E’ morta Denise, figlia di Lea Garofalo: si è tolta la vita a 35 anni

E’ morta Denise, figlia di Lea Garofalo: si è tolta la vita a 35 anni

Caro carburanti, beffa dal Governo: lo sconto di 17 centesimi sul diesel prorogato per due giorni

Caro carburanti, beffa dal Governo: lo sconto di 17 centesimi sul diesel prorogato per due giorni

La Rai toglie Report a Ranucci: i nuovi conduttori sono Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi

La Rai toglie Report a Ranucci: i nuovi conduttori sono Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli Recenti Lutto nel calcio: è morto Sandro Mazzola, bandiera della Grande Inter e della Nazionale

Lutto nel calcio: è morto Sandro Mazzola, bandiera della Grande Inter e della Nazionale

Di Battista dimesso dall’ospedale: 'Sto molto meglio, finalmente sono a casa'

Di Battista dimesso dall’ospedale: 'Sto molto meglio, finalmente sono a casa'

Dall'Italia: le notizie del giorno

Dall'Italia: le notizie del giorno

Dall'Italia, le notizie del giorno: l'autunno caldo del governo

Dall'Italia, le notizie del giorno: l'autunno caldo del governo