Imbarazzante Tajani: 'Meglio sposare donna più stabile, con le gonne più lunghe'

'Se dovessi dare un consiglio a mio figlio che mi chiede: che ragazza mi devo sposare? Una ragazza magari affascinante? Sì certo, con una ragazza affascinante è bello sposarsi ma che carattere ha? No, sai, ha cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n’è andata, è portata a mettere qualche cornetto. E poi c’è una ragazza meno appariscente ma più seria, più affidabile, che sarà una buona madre di famiglia, che terrà fede all’amore che conferma con il matrimonio, e allora io a mio figlio dico scegli la seconda… Quella affascinante che però magari ti tradisce non va bene, quella carina ma magari meno vistosa è una persona stabile, che garantisce la stabilità della casa e della famiglia. Io scelgo sempre quella carina, seria, credibile, che sai che sta là, che mantiene la famiglia, che dà delle risposte sempre e se la chiami c’è. A quella più appariscente io preferisco la ragazza seria con le gonne più lunghe. Io consiglio sempre di scegliere l’affidabile'. Lo ha detto ieri sera Antonio Tajani all’evento “Itaca – Viaggio tra le idee” a Formello.

Parole che hanno ovviamente scatenato polemiche. 'Secondo il nostro ministro degli Esteri, se sei bella sei infedele, mentre se non lo sei risulti affidabile. Di fronte all'impegno della politica sul femminicidio queste parole sono drammatiche - osserva Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva - Le sue parole sono una sortita anni '50, degna del peggior patriarcato mediterraneo vannacciano. Ricorda il proverbio citato nel film capolavoro di Monicelli I Soliti ignoti 'Fimmina piccante pigghiala per amante, fimmina cuciniera pigghiala pe' mugliera'. Chissà cosa pensa Marina Berlusconi delle parole imbarazzanti e retrograde del coordinatore nazionale di Forza Italia'.