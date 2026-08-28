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La Rai toglie Report a Ranucci: i nuovi conduttori sono Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi

La Rai toglie Report a Ranucci: i nuovi conduttori sono Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi

Per Ranucci tre opzioni: un incarico a Rainews, al Tg3 o un ufficio di corrispondenza

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'La Rai comunica che, a partire dalla prossima stagione, la conduzione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione Rai per giornalisti professionisti. La scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento del Servizio Pubblico, attraverso una conduzione a due affidata a due giornalisti selezionati e vincitori del concorso Rai, nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo'', scrive la Rai in una nota.

La Rai avrebbe sottoposto a Sigfrido Ranucci, attualmente vicedirettore ad personam, per lasciare la conduzione di Report, tre opzioni; un incarico a Rainews, al Tg3 o un ufficio di corrispondenza.

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