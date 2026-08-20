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Modena, l'ex assessore Sitta richiama la sinistra: 'Ranucci è moralmente indifendibile'

Modena, l'ex assessore Sitta richiama la sinistra: 'Ranucci è moralmente indifendibile'

'Poi starà alla Magistratura accertare se era complice di quello che è accaduto o solo vittima ignara ed ingenua'

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'La sinistra ne prenda atto: quella che si deve difendere è la libertà di indagine dei giornalisti e quindi la trasmissione Report. Se vuole invece difendere Ranucci, identificando Report con Ranucci, non fa una cosa intelligente e porterà alla chiusura o allo stravolgimento della trasmissione: Ranucci è indifendibile'. A usare parole nette sul caso Ranucci è l'ex assessore Daniele Sitta. Sitta che all'indomani dell'attentato subito dal conduttore di Report scese in piazza insieme a tanti altri per esprimere la propria solidarietà, ora prende atto del contesto profondamente mutato.

'La Magistratura accerterà se era complice di quello che è accaduto o solo vittima ignara ed ingenua. Ma un giornalista di primo piano, che fa della trasparenza e dell'etica comportamentale il metro per misurare la vita politica e imprenditoriale degli altri, non può frequentare ed avere come amico fraterno un noto delinquente. No, non gli è consentito - chiude Sitta sui social -. È moralmente indifendibile'.

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